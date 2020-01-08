剛果麻疹疫情帶走6千人　WHO：疫苗經費還需要12億元

▲剛果麻疹疫情難以得到控制。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

麻疹疫情在2019年初開始急速升溫，在非洲剛果尤其嚴重。世界衛生組織（WHO）指出，從2019年初到現在剛果已接獲了31萬件的病例通報，其中有六千多人死亡，主要是因為疫苗接種率低落，再加上公共衛生體系薄弱，缺乏乾淨的營養獲取來源也加劇了疫情擴張。

麻疹對於剛果的威脅程度之大，死亡人數是因伊波拉病毒而死的2倍多。根據BBC報導，剛果的麻疹疫情主要在6月爆發，全國26省都有疫情傳出，剛果政府聯合WHO，在9月啟動緊急疫苗接種計劃，有超過1800萬名5歲以下的兒童接種了疫苗，儘管如此，部分地區的疫苗接種率仍相當低。

Measles has killed 4000 Congolese kids this year--twice as many as Ebola, in the same time period. 50,000 deaths from malaria, another 53,000 from TB. When will the global community invest in preparedness, instead of responding only to Ebola-induced panic? https://t.co/W46fRwixB4 — Annie Sparrow (@annie_sparrow) 2019年10月18日

WHO表示，資金不足是一個大問題，雖然現在已經投入2760萬美元（約台幣8.3億元），但如果要將疫苗施打對象擴大至6至14歲的兒童，則需要再投入4千萬美金（約台幣12億元）。

WHO非洲區域辦事處主任Matshidiso Moeti博士表示，正在盡最大努力使這一流行病得到控制，但基礎設施的不足大大影響進度。

台灣在2019年爆發過一波麻疹疫情，衛生福利部攜手國內航空業者打造防疫網絡。衛生福利部疾病管制署署長周志浩表示，國際間交流熱絡，傳染病跨境傳播的風險也隨之增加，特別是呼吸道傳染疾病更是容易在國際間傳播，唯有透過落實航空防疫，才能降低境外傳染病威脅。