剛果麻疹疫情帶走6千人　WHO：疫苗經費還需要12億元

▲剛果麻疹疫情難以得到控制。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

麻疹疫情在2019年初開始急速升溫,在非洲剛果尤其嚴重。世界衛生組織(WHO)指出,從2019年初到現在剛果已接獲了31萬件的病例通報,其中有六千多人死亡,主要是因為疫苗接種率低落,再加上公共衛生體系薄弱,缺乏乾淨的營養獲取來源也加劇了疫情擴張。

麻疹對於剛果的威脅程度之大,死亡人數是因伊波拉病毒而死的2倍多。根據BBC報導,剛果的麻疹疫情主要在6月爆發,全國26省都有疫情傳出,剛果政府聯合WHO,在9月啟動緊急疫苗接種計劃,有超過1800萬名5歲以下的兒童接種了疫苗,儘管如此,部分地區的疫苗接種率仍相當低。

Measles has killed 4000 Congolese kids this year--twice as many as Ebola, in the same time period. 50,000 deaths from malaria, another 53,000 from TB. When will the global community invest in preparedness, instead of responding only to Ebola-induced panic? https://t.co/W46fRwixB4