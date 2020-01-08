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伊朗稱「13種方案」報復美國　美股震盪...道瓊下跌119點

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▲▼美股,華爾街。（圖／路透）

▲美伊持續緊張，美股三大指數下跌做收。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國與伊朗情勢持續緊張，造成股市收跌。美股7日收盤後，道瓊指數下跌119點或0.42%，收報28,583點；標普指數小跌9點或0.28%收在3,237點；那斯達克指數跌2點或0.03%，收在9,068點。

個股方面，金融服務公司「Cowen」認為，晶片市場有回溫的潛力，美光科技股價上漲了8%，西部數據（Western Digital）則上漲6.8％。另外，瑞銀（UBS）分析師將美國銀行（Bank of America）和摩根大通（J.P. Morgan Chase）的等級調降，兩間公司股票分別跌0.7％和1.7％。

經濟數據方面，美國商務部公布，去年11月的貿易赤字下跌8.2%到431億美元，是2016年10月以來最低，有助於提升美國第4季的經濟成長率，也讓股市跌幅稍微縮減。

伊朗最高國家安全委員會7日揚言，已經擬定13套劇本，任何一項劇本都是美國人的夢魘，而美國軍方官員透露，美方預期伊朗在一、兩天內就會採取行動，有可能鎖定美方指揮官「以牙還牙」，據傳五角大廈已經派遣6架B-52轟炸機前往印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia），距離伊朗4800公里，可以隨時飛往伊朗實施軍事行動。

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