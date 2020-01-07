青少年衝進急診室挾持醫生救友　救護車到現場傻眼「只是腳扭傷」

▲一群青少年竟然跑去醫院挾持救護車。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

義大利那不勒斯近來傳出一起離譜案件，一群青少年突然闖進當地一家醫院並且挾持救護車，要脅他們前去現場為朋友治療，急救醫生們抵達現場看到一群民眾圍觀，推開人群緊急施以急救才發現，對方竟然只是膝蓋扭傷，讓他們十分傻眼。

這起事件發生在5日，位於市中心的洛雷托馬雷醫院(Loreto Mare Hospital)，有醫療同仁近來在臉書上表示，「一群男孩們衝進急診室，用力把醫護人員抬上了救護車，醫護人員抵達現場後，立即被一群憤怒的群眾包圍，他們甚至開始羞辱醫生，其中一名人員好不容易衝進人群中，竟然發現一名膝蓋扭傷的16歲少年。」

醫療人員還在臉書上指出，由於那名少年的傷勢並不嚴重，他們拒絕用救護車把人載到醫院時，又再次被青少年們威脅了生命，最後只好直接在現場處理，才讓事件平安落幕。

醫療關注團體Nobody Touches Hippocrates的創始人魯吉耶羅(Manuel Ruggiero)指出，此事件已是今年年初以來第5起類似事件，上週才發生有民眾朝救護車發射鞭炮，並且打開車門讓醫生受傷的事件，呼籲當局應該要重視醫院的安全性。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

