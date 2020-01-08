謝長廷指楊蕙如跟李佳芬一起看球　她PO文揭「球場外真相」

▲韓國瑜夫人李佳芬先前到東京巨蛋看球。（圖／記者林敬旻攝）

記者錢玉紘／綜合報導



駐日代表謝長廷7日受訪時被問到「卡神」楊蕙如的相關問題，他指出最後一次見面是去年東京舉行世界12強棒球賽期間，但是那次楊是跟韓國瑜的太太李佳芬一起看球，不是跟自己。資深媒體人李艷秋則在粉專上爆料指出，楊的確有去看比賽，但PO文語氣明顯可以看出，並非跟李佳芬「同行」。

李艷秋在粉專「李艷秋的新聞夜總會」指出，謝長廷想表示楊蕙如與李佳芬關係密切，但在楊蕙如的臉書上可以看到，11月16日的去看比賽的時候的確遇到了李佳芬，但楊的貼文中酸李佳芬「韓導老婆肛肛好」、「旁邊一堆陌生人此起彼落一直喊『小英凍蒜』」、「剛剛有其他觀眾在喊『政客滾開』，好慘喔～」

李艷秋表示，「哇哩咧！你沒看錯，也不是眼睛業障重，這就是楊蕙如在臉書上對李佳芬的用詞，這樣還能跟李佳芬『一起看球』？」她還指出，自己截圖的貼文跟謝長廷在臉書PO的不一樣，「他竟然有本事變造，不愧是網軍之父啊！」

▼李艷秋貼文

謝長廷在7日晚間於臉書PO文表示，「我說去年11月16日楊蕙如和李佳芬在東京巨蛋同場看球是客觀事實，她在臉書也曾有照片紀錄，有什麼好否認的？」同時也貼出楊的臉書截圖，內容是楊蕙如驚訝表示，「哇X～李佳芬坐我附近！」



謝長廷也表示，「這只是要證明楊蕙如是來看棒球比賽，而不是藍營抹黑的「來和謝長廷串供」，藍營憑她來東京一事就可以編造那麼可怕的故事，那麼同場看球不是可以有更多想像空間嗎？難怪韓營那麼急著否認。」