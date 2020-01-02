必看！婆媳大戰永無寧日？　老人家都有的教養盲點！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

不得不說，只要提到婚後障礙，似乎每個家庭，都或多或少有婆媳問題存在，尤其是生下新成員以後，面對照顧新生兒壓力與長輩過多的關心，新手媽媽很容易在一個小爆點就崩潰了，進而引發互相折磨或誓不兩立的窘況，但有沒有人真正去了解過，為什麼「婆婆看我做什麼都不順眼？」或許有更客觀的角度，可以去證明這個衝突從何而來喔。

不僅限於台灣，在提倡女權的當下，正說明了世界仍以男權為主，所以大部分的女性，在結婚後還是得多配合婆家，就像轉學生想要加入原先班級的小團體，難免有種格格不入的心酸感，這種隔閡其實在男性面對岳家的時候也有，只是大部分男性接觸岳父岳母的時間，遠低於老婆跟自己老媽相處的機會。

我雖然沒有結過婚，但與前男友交往長達10餘年，沒有那紙證明，卻比許多有證的婚姻來得久，當時，從小被大力栽培、視為掌上明珠的我，也碰過保守公婆的粗野態度，他們的偏見與不尊重，著實造成我很大的傷害，而我個性獨立、自主，抱持黑了就黑了的信念：「不對的事情就不能放任」，最後雙方放棄溝通，直接不連絡。

不過事過境遷，回想他們對我的踰矩，跟從小養成的教育、家庭都有關，若生長在一個極度重男輕女的環境下，又怎會對媳婦保持尊重呢？對他們來說，女兒是賠錢貨，就算兒子再壞，女兒都不能分遺產，媳婦更是外人，結了婚或用了兒子的錢，得認命當我家免費女傭，反抗就是不對，不理會就是沒家教！

是不是很有既視感？（笑）我不是不尊重長輩，但我更重視「人品」，不管他年紀多大，人品好的人，總會得到我的尊敬與景仰，但倚老賣老、仗勢欺人的，我永遠都不給他們好臉色，不過，我發現，其實有些長輩自認開明、願意溝通，卻還是跟媳婦相處不來，這是怎麼回事呢？

大家都有長輩想干預小孩教養的經驗吧？嚴格來說，除非是保母、教保員、幼稚園老師，否則育兒並不是需要終身學習、保持知識更新的領域，家長能積極教養自己的孩子，也就最多10年左右，小學高年級後，爸媽想多插手都很難，更遑論貼身照顧的嬰兒與幼童時期了。

對這些長輩來說，他們帶孩子的處理方式及思考模式，依然停留在年輕照顧兒子、女兒的時候，當年這些過時的「新知」，就像現在我們吸收來自醫師、專家說法般，同樣感到新鮮與衝擊，所以，當老人家看不慣這些行為時，自然很容易拿30年前最專業、最摩登的方法來說教，認為現在的說法是邪魔歪道，因為他們當初就是拿那些「新知識」，成功把小孩拉拔長大的。

雖說隊友很重要，自己的爸媽自己去溝通是天經地義，但不是每個隊友都擅於表達跟調解，有時候還亂傳話，把局面搞得更僵，在這邊我要呼籲大家，雖然很多傷害是無法彌補的，尤其言語的抱怨，有時候比肢體攻擊還讓人心痛，但如果仍有一絲期待，希望不要這麼水火不容，不妨站在他們的角度，好好跟對方談談吧。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。