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遠見／2020年真的會更好？

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／楊瑪利  圖／張智傑

在2019年最後一個月，《遠見》做了兩份調查。一份是針對一般大眾的民心動向大調查。儘管有中美貿易戰、香港亂局、英國脫歐及台灣、美國總統大選等變數，當問到對2020看法時，卻創下調查以來的最樂觀指數。有38.1％國人認為2020會變好，比去年增加4.4個百分點，認為會變差的比去年減少11個百分點。

台灣民眾不僅看好整體經濟，連帶也看好自己的財務。有36.1％認為自己2020年的財務狀況會變好，比去年增加0.6個百分點，24.5％認為會變差，比去年減少5.1個百分點（頁64）。

第二份調查是針對台灣的投信、投顧與證券業者徵詢對未來一年的看法。42家回卷中，50％認為2020年台灣經濟將比2019年好，只有19％認為會比較差（頁144）。

請繼續往下閱讀...

儘管國人偏向樂觀，但外國權威機構用類似「鋼索上的經濟」來定調2020年，亦即必須戰戰兢兢才能平穩度過。到底2020年會不會更好？本期提供完整解析（頁124）。

傳承•再創新

在此也要跟讀者報告，多年來我擔任《遠見》社長兼總編輯，從2020年1月起將專任社長，不再兼任總編輯。我自2006年1月任《遠見》總編輯，多年來戰戰兢兢，努力提升品質。10多年來《遠見》紙本閱讀率提升許多。根據尼爾森閱讀率調查，12～65歲每百人閱讀率，《遠見》從1.8提升到2019年最高達4.9，換算下來，平均每期有80多萬人閱讀紙本《遠見》。

因應數位與社群影音崛起，《遠見》也積極布局。近來《遠見》數位平台的GA月流量破1000萬、YouTube上架影片中，單支最高瀏覽數530多萬，為了深耕縣市發展議題，2019年新開《城市學》網路頻道。

《遠見》也是各大新聞獎項的常勝軍。在我任內，不含入圍，共獲得69個新聞獎座，一半以上是各界認可的重要獎項，包括金鼎獎、吳舜文新聞獎、曾虛白新聞獎、SOPA亞洲卓越新聞獎、兩岸新聞報導獎等。這是編輯同仁，從文字、攝影、文稿、美編、再到數位、影音，共同努力的成果。

但我得承認，即便再熱愛新聞工作，任職太久，難免僵化，應讓年輕同仁接棒。因此在兩位創辦人高希均教授與王力行發行人支持下，由原副總編輯李建興接任新總編輯。李建興在編輯部負責過許多重大專案，包括22縣市大調查、最佳大學排行榜、二代傳承接班等，並完成許多重要封面故事，表現優異，由他帶領原有團隊，並持續引進新血，《遠見》編務肯定再上一層樓。

一位新聞界長輩知道建興接任，對他說：「不知道該恭喜你，還是同情你」。的確，擔任《遠見》總編輯的壓力很大，但卻是非常有意義、可以對社會非常有貢獻的工作。我十分感謝兩位創辦人給我這個機會，相信建興也已準備好接棒。

33年前高希均教授與王力行發行人，以傳播進步觀念為使命，希望《遠見》強調世界觀，帶讀者接軌國際，建立台灣為一流社會。多年來我們不忘初衷，報導均回歸創刊宗旨，這是《遠見》在媒體環境愈來愈混亂下，仍受各界信任的主因。

我不再兼任總編輯後，仍會以社長職務，繼續推動《遠見》為台灣最優質的媒體，回應讀者期待。

最近《遠見》做2020年預測，都是看好多於看壞。預祝台灣與讀者都能迎來更美好的2020年。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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