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最懂玩的比薩店！必勝客推2020最貴氣比薩　大透抽+北海道牛奶起司塊再灑金箔

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在PTT上問卦，有錢人現在會訂必勝客開趴？釣出神人回應原來是超貴氣新品金箔比薩。（圖／翻攝自PTT）

消費中心／綜合報導

近來有網友在網路上問卦，自己晚上經過信義豪宅區時，看到一大群必勝客在豪宅傑仕堡前排排站，感覺是有人開趴大手筆一次訂購很多，網友好奇問，「如果是ubereats或foodpanda能理解，但有豪宅開趴吃比薩的嗎？」。有神人就馬上貼出必勝客新品金箔海鮮比薩說，「有錢人吃金箔比薩，凡人吃夏威夷」，也有人說，「你可以直接去問啊」，讓其他網友紛紛好奇，這次又推出什麼超猛的新品？

沒錯，最懂玩的必勝客繼珍珠奶茶、榴槤口味在網路上不斷引起話題後，這次2020農曆新春期間直接推出「超限定」金好野－「北海道起司金箔海鮮比薩」以及金帶財－「北海道起司干貝比薩」。金好野比薩以整隻大透抽搭配大草蝦 ，滿滿多汁的鮮嫩干貝與獨特的北海道牛奶蝦醬融合後進爐香烤，出爐後撒上大量金箔, 和新春特別引進的「北海道牛奶起司塊」，直接將派對美食昇華成貴氣感十足的貴族料理；金帶財比薩則是以滿滿多汁的鮮嫩干貝為主角，佐以祕魯魷魚與豐富鮮蔬餡料 ，再跟經典莫札瑞拉起司完美融合，最後同樣和北海道牛奶起司塊一起香烤，不管是大人小孩只要一嘗，就會陷入濃郁的奶香以及起司香中，再配上嚼勁十足的海鮮，咬下去一口絕對是超大滿足。

▼金好野「北海道起司金箔海鮮比薩」用整隻大透抽配上大草蝦，開盒後絕對立馬成為兵家必爭之地。

▲▼必勝客限定口味披薩。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼必勝客限定口味披薩。（圖／記者周宸亘攝）

▼金帶財「北海道起司干貝比薩」放上滿滿的干貝，且干貝=元貝，元代表團圓相聚之意；貝則有富貴賺錢之意，咬下去海味噴發，絕對大滿足。

▲▼必勝客限定口味披薩。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼必勝客限定口味披薩。（圖／記者周宸亘攝）

你以為金箔比薩就只是拿來吃的嗎？那你就大錯特錯了，堪稱2020開春「最閃」比薩，絕對是要好好利用，馬上成為派對、IG上追逐的目光。拿到金好野比薩後首先要先架好手機進行「手機吃食物」模式，各種角度、起司拉起來的牽絲感，還有各種#限量、#金箔、#貴氣的Hashtag，一定馬上讓朋友圈狂按愛心不斷詢問，「哪裡買？」、「金箔也太閃了吧！」，用這一道料理點亮2020財運；或是在派對點金帶財比薩時記得要加價100元升級龍捲風餅皮，當場玩起派對遊戲，看是哪個地獄倒楣鬼會在2020就率先吃到1/6的墨西哥辣椒，讓氣氛直接嗨翻天，朋友運飆升。

此外，有網友也在PTT上問卦說，「公司突然請吃一個1000元的比薩該怎麼辦」。他說，送來的不是一般的歡樂分享餐的套路，是完全沒有優惠活動在跑，一盒要價1,000元的「金好野北海道起司金箔海鮮比薩」。網友還強調，每盒中都有一支超大的透抽，看起來就超威猛，但每個人都在裝閉俗，沒人朝他下狠手，秉持著勤儉持家的精神，只好自己去把它解決了。超阿莎力的請客讓其他網友都超羨慕，在下面紛紛留言，「直接整盒端走，海鮮吃到爽」、「你確定這不是尾牙？一盒1000耶」、「比薩換年終獎金」，甚至還有人開玩笑說，「不要嚼太快，裡面有包紙條，小心有離職單！」

▲▼ 金好野比薩 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友問卦，公司突然請超豪華海鮮金箔比薩怎麼辦。(圖／翻攝自PTT)

但限量總是殘酷的，貴氣逼人、2020開春最猛比薩「金好野北海道起司金箔海鮮比薩」只在全台97間限定門市販售，而且每間店只有16個扣打，全台灣只有1552個幸運兒才有辦法買到。而且必須事先預訂才能購買，但或許這就像從金箔提煉中的金子一樣，超頂級豪華金好野比薩也需要經過慢烤才能出爐，就是要讓你在一拿到就享受到「尊榮服務」，而且只要用1張小朋友就可以買到，心動嗎？快上官網直接訂一波，讓朋友羨慕爆吧。

►►手刀下訂「金好野」「金帶財」比薩，貴氣過2020年！

▼新年的開始就用新春限定金好野（右）、金帶財（左）比薩帶來好運吧！

▲▼必勝客限定口味披薩。（圖／記者周宸亘攝）

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