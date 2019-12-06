開趴首選必勝客「法式私廚牛排比薩」　關關Fred揪團教你「派對玩很大」

▲告別2019！快跟朋友來場「派對玩很大」，融化在必勝客全新口味「法式私廚牛排」下，犒賞自己一年的辛勞吧！（圖／翻攝自播吧，下皆同）

消費中心／綜合報導

一轉眼已經到了12月，即將要告別2019迎接2020，還不快點跟麻吉們一起開趴，慶祝一整年的辛勞吧！說到派對美食，披薩的大份量、豐富配料、多種口味可以選擇成為派對首選美食。今天就讓廚佛瑞德Fred跟網紅關韶文帶著必勝客最新推出的「法式私廚牛排」比薩以及快樂夥伴，告訴你要怎樣用在派對上吃得爽又玩很大吧。

▲超厚切牛肉讓關關一吃下去就大喊「真的很好吃！」



在派對上最需要的就是美食跟朋友，Fred跟關關帶來能派對首選必勝客「法式私廚牛排」比薩。超厚切牛肉、綿密薯泥、濃郁起司再淋上法式紅酒醬，從視覺上看就是超大享受，嚐起來口感超濃郁，如同置身高級法式餐廳享用料理一般。而在派對上怎麼能缺少Party Game呢？這時候分隊就靠著「幸運輪盤龍捲風餅皮」，包滿莫札瑞拉起司的餅皮中藏著1/6的墨西哥辣椒，就像幸運輪盤一樣一人一口，只要咬到辣椒的「幸運兒」就是同一組，讓派對遊戲在開始就迎來高潮，吃到人的表情絕對是「笑果十足」，而關關吃到後還大喊，「可以繼續吃嗎？真的好好吃。」

分組完成後關關跟Fred隨即帶著隊友展開最激烈的「必勝知識王」比賽，獲勝的隊伍就能得到Fred帶來的美味比薩新吃法，輸的隊伍則要接受輪盤大懲罰，而且只要答題正確，就可以朝對方潑水，讓派對氣氛嗨到最高點。其中Fred隊友回答「他42歲！」，讓Fred氣得直接往隊友身上潑水，大喊「我才40！」，讓現場笑聲不斷。經過一番激烈的搶答後，關關隊以3：1碾壓Fred隊獲得勝利，關關還大嗆，「我們也是不小心就贏了。」

▲Fred一聽到隊友說自己42歲，氣的大喊「我有那麼老？」，引起現場大笑。

遊戲結束後，Fred則教大家除了單吃以外，還可以自製蘸醬配著餅皮吃，讓味道層次更分明。首先以美乃滋當做基底，依序放入芥末籽、酸瓜醬、溫泉蛋、香腸等，再均勻攪拌，接著放入捏碎後的起司餅乾增加口感，蘸醬就大功告成。一做完關關迫不及待就拿起比薩沾了一口，一吃下去就驚呼，「好好吃喔，跟餅皮超搭。」，輸的隊伍則在一旁一直哭喊，「好羨慕喔！」。最後進入懲罰階段，Fred幸運的抽到「彈耳朵」項目，但關關毫不留情用力一彈，聲音之大所有人都聽得超清楚，Fred還委屈地大喊「很大聲欸」。

透過關關、Fred帶領的「派對玩很大」後，你是不是也知道好朋友聚在一起要怎樣玩呢？快趁著接下來要來臨的聖誕節、跨年夜，快到必勝客訂比薩到家中享用全新「法式私廚牛排」比薩以及「幸運輪盤龍捲風餅皮」，跟朋友的來一場難忘又刺激的派對吧。

▼只要發揮創意，比薩還可以發揮創意吃法喔。





▼Fred蘸醬食材做法看這邊！



