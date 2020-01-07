冬天回歸！北部明高溫「暴跌8°C」最冷時段曝　下波冷空氣高山可能下雪

▲逼近冷氣團等級的冷空氣周三報到，北部、東北部一早將有感轉涼，高溫降幅跟今天相比高達7~8度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

冬天回來了！氣象局指出，周三起受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部一早就會有感轉冷，高溫跟今天相比降幅高達7~8度，僅在20度上下，各地越晚也會越冷，周四清晨是這波冷空氣影響最顯著時間點，北部空曠地區低溫下探12度。下波冷空氣周日報到，由於水氣多，氣象局也預報合歡山、玉山有下雪可能。

氣象預報員陳伊秀表示，今天各地白天高溫都有26-28度，但周三、四受到東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣一整天都偏涼，其中，北部、東北部溫度僅18-21度，跟今天相比，高溫降幅達7~8度；花東高溫約23-25度，跟今天相比，降幅也有3-4度；至於中南部高溫雖仍有26度，但日夜溫差大，有接近10度。

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▲強冷空氣影響，周四清晨最冷，中部以北、東北部低溫14-15度，北部空曠地區更下探12-13度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這波冷空氣最冷時間點將落在周四清晨，中部以北、東北部低溫14-15度，北部空曠地區更下探12-13度，南部及花東則為16-17度。在降雨方面，由於這一波冷空氣較乾冷，僅在東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北東邊及靠山區地方有零星降雨。

周五冷空氣減弱後，各地才會開始回溫，西半部高溫可回升到24-27度。周六投票日，各地都是晴時多雲好天氣，西半部高溫都可來到26-28度，東半部25-26度，僅在花東會有局部零星降雨。但要提醒的是，當天金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，搭機的朋友要多加注意安全和航班資訊。

▲周日再迎新一波冷空氣，由於水氣較多，氣象局預報，若溫度、水氣配合，合歡山、玉山有望再降雪。（圖／資料照／翻攝「即時影像監視器」）

不過，下一波冷空氣周日接力報到，強度估為東北季風等級，但由於水氣較多，降雨範圍包含北部、東半部，甚至中南部山區也可能有局部短暫雨。周日至下周一上午，若溫度、水氣配合，中部以北3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有機會再飄雪。