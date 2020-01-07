比特幣沒漲到100萬美元就吃掉生殖器　McAfee創辦人不認帳：只是「套路」

▲防毒軟體McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

防毒軟體大廠McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）於2017年曾經揚言，若比特幣在2020年底沒有漲到100萬美元，他將「吃掉自己生殖器」。如今，邁克菲卻在自己個人Twitter表示，這只不過是吸引新用戶購買比特幣的「套路」罷了，更聲稱「哪個白癡會去吃自己的生殖器？」

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) 2017年11月29日

據VICE報導，邁克菲在2017年時開始大肆宣傳比特幣的飆升價值，當時他曾經被問及「比特幣是否能在3年內達到價值50萬美元？」邁克菲事後在自己推特中信誓旦旦表示，「我現在預測，比特幣將於2020年底達到100萬美元，假如我預測錯誤，我將在全國性電視節目直播吃掉自己的生殖器。」

然而，截至今年1月6日止，比特幣價格為7533美元。透過「dickening」網站推算指出，在剩下的日子，比特幣每天都必須上漲2756美元，才有可能在年底達到100萬美元，除非在接下來的12個月裡世界經濟發生「不尋常」的變化，否則基本上邁克菲將輸掉這場賭局。

Eat my dick in 12 months?



A ruse to onboard new users. It worked.



Bitcoin was first. It's an ancient technology. All know it.



Newer blockchains have privacy, smart contracts, distributed apps and more.



Bitcoin is our future?



Was the Model T the future of the automobile? — John McAfee (@officialmcafee) 2020年1月5日

對此，邁克菲卻「翻臉不認帳」，於5日在推特上表示，就算自己曾經做出承諾，但他並不會真的在電視直播吃掉自己的生殖器，當初這樣是只不過是吸引新用戶購買比特幣的「套路」罷了。他更在回應中說道，「哪個白癡會去吃自己的生殖器？還要在電視上！你是那個白癡嗎？我希望我的粉絲不會那麼愚蠢。」