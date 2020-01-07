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比特幣沒漲到100萬美元就吃掉生殖器　McAfee創辦人不認帳：只是「套路」

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John McAfee。（圖／達志影像／美聯社）

▲防毒軟體McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

防毒軟體大廠McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）於2017年曾經揚言，若比特幣在2020年底沒有漲到100萬美元，他將「吃掉自己生殖器」。如今，邁克菲卻在自己個人Twitter表示，這只不過是吸引新用戶購買比特幣的「套路」罷了，更聲稱「哪個白癡會去吃自己的生殖器？」

據VICE報導，邁克菲在2017年時開始大肆宣傳比特幣的飆升價值，當時他曾經被問及「比特幣是否能在3年內達到價值50萬美元？」邁克菲事後在自己推特中信誓旦旦表示，「我現在預測，比特幣將於2020年底達到100萬美元，假如我預測錯誤，我將在全國性電視節目直播吃掉自己的生殖器。」

然而，截至今年1月6日止，比特幣價格為7533美元。透過「dickening」網站推算指出，在剩下的日子，比特幣每天都必須上漲2756美元，才有可能在年底達到100萬美元，除非在接下來的12個月裡世界經濟發生「不尋常」的變化，否則基本上邁克菲將輸掉這場賭局。

對此，邁克菲卻「翻臉不認帳」，於5日在推特上表示，就算自己曾經做出承諾，但他並不會真的在電視直播吃掉自己的生殖器，當初這樣是只不過是吸引新用戶購買比特幣的「套路」罷了。他更在回應中說道，「哪個白癡會去吃自己的生殖器？還要在電視上！你是那個白癡嗎？我希望我的粉絲不會那麼愚蠢。」 

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