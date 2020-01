比特幣沒漲到100萬美元就吃掉生殖器　McAfee創辦人不認帳：只是「套路」

▲防毒軟體McAfee創辦人邁克菲(John McAfee)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者賴韻如/綜合報導

防毒軟體大廠McAfee創辦人邁克菲(John McAfee)於2017年曾經揚言,若比特幣在2020年底沒有漲到100萬美元,他將「吃掉自己生殖器」。如今,邁克菲卻在自己個人Twitter表示,這只不過是吸引新用戶購買比特幣的「套路」罷了,更聲稱「哪個白癡會去吃自己的生殖器?」

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD