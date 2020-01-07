撕毀畢卡索《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

▲英國泰特現代美術館（Tate Modern）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

畢卡索一幅收藏在倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）的畫作《女子半身像》（Bust of a Woman）價值2000萬英鎊（約台幣8億元），去（2019）年12月28日被20歲男子Shakeel Massey撕毀，該男立即被警方逮捕，並以毀壞罪起訴，須賠償天價畫作。

綜合外媒報導，《女子半身像》是一幅半抽象風格的作品，畢卡索以當時的情人朵拉·瑪爾（Dora Maar）為創作發想，尺幅為81x65cm，1944年5月在巴黎完成，當時正值納粹佔領「花都」的尾聲，有派學者認為這幅畫是畢加索感到納粹將亡、光明將至的創作。

▲《女子半身像》（Bust of a Woman ）。（圖／翻攝自泰特美術館官網）

美術館已經把被撕毀的畫作撤下，藝術品修復專家Brad Shar表示，被損壞的作品通常貶值15至20%。畢卡索價值1230萬英鎊（約5億台幣）的《演員》在2010年也因為一位女遊客不小心跌倒，劃出15公分的裂痕。

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▼畢卡索的畫作有高辨識度，是二十世紀西方極具影響力的藝術家之一。（圖／CFP）