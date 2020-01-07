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希望生意別太好的咖啡館…54歲失智後　他用40元時薪養家

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▲林善仁（右3）是「 Young Coffee 」員工，因為失智狀況日益嚴重，排班量已慢慢減少。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

你愛喝咖啡，或者你愛上的是咖啡裡的故事？由台灣失智症協會創辦、雇用年輕型失智症患者當店員的「Young咖啡」店裡牆上，寫著這2句話。

年輕型失智症，指的是65歲前患病的人，在台灣預估有1萬2千名患者。他們可能還在職場，甚至是家庭支柱，卻患上了有天會連自己生病都忘記的病。因為不老，他們有足夠的病識感和知識，知道自己將一步步墜入濃霧之中，前路一片空白，不知道自己還能再做什麼事，做什麼樣的人。

請繼續往下閱讀...

直到Young咖啡出現，像提供了一條路，雖然步伐緩慢，至少讓他們相信，自己還能對世界有所貢獻，為愛的人付出。至少，可以用他的經歷，沖出一杯有故事的咖啡。

這是一間希望生意不要太好的店，因為它的員工都禁不起太累。週六早上10點，由年輕型失智症患者撐起營運工作的咖啡館，開門了。店內38個位置很快滿座，以一間位於巷內、沒有招牌，且1週只營運1天的咖啡館來說，簡直是不可思議的好事。

時薪40元　成就感足

但台灣失智症協會副祕書長、同時也是這個空間負責人的李會珍告訴我們，這陣子因為媒體報導，來客人數爆滿，讓原先只能容納24個座位的空間，也不得不進行壓榨，以應付絡繹不絕的顧客。她坦言：「我們想盡可能滿足大家的需求，但這其實造成員工很大壓力，也影響了表現。」

比方說林善仁，就曾做到一半累壞、無以為繼，到辦公室休息，形同蹺班。現在的他，1天最多做半日，且只能排下午班。中午12點，他和5歲時因病傷到腦膜、左半邊身體接近失能的太太劉鳳蓮一起抵達，我隨他們進入準備區，劉鳳蓮忽然拿出工作圍裙，請我協助她穿上。

我好奇為什麼，她才說：「家屬也要一起做啊。」

確實，失智症患者的行動和記憶力都有障礙，做餐即便有標準作業流程，也需要協會人員從旁引導，1杯100元的咖啡，可能需要3個人共同完成。對協會來說，這是一樁不可能賺錢的生意；對員工來說，因為忙中易錯，家屬偶爾也要撩下去一起做，一份工作2人擔，時薪40元，說是倒貼都不為過。

卻是一份極搶手的工作，如同劉鳳蓮所說：「我老公在這邊有成就感，他會覺得他可以養家。」為何要靠40元的時薪養家？事情發生在4年前，林善仁連續被2間公司辭退，「我現在想，那應該是失智前期的狀況，因為他會忘記人家交代他的事。」失業後，他賦閒無事，也不與人聯絡，只負責送太太上下班，「但他總是下錯交流道，每次都繞很遠才回家。」那一年，林善仁才54歲，確診失智後，她說：「我的天就垮了！」

塗智敏（左1）、林善仁（右3）和秦玲玲（右1），都是年輕型失智症患者，在伴侶陳素芬（左2）、劉鳳蓮（左3）和林繼嚴（右2）陪伴中前進。他們的病程進度不同，難處也不同，卻在同一間咖啡館，獲得了不只是復健的協助。

家屬當幫手　協助送餐

天垮了，所以在擁擠的咖啡廳，以員工家屬身分在一旁幫手，仔細叮嚀林善仁的動作。單就外表看上去，劉鳳蓮其實比失智的林善仁更不便，卻要亦步亦趨跟著他送餐、巡桌、接訂單，像褓母一樣。雙倍人力，使咖啡館更加擁擠，店員緩慢的步伐，則令室內動線不時凝滯。

3年前，由台灣失智症協會籌辦的「Young記憶會館」成立，目的是協助65歲以下發病、統稱為年輕型失智症的患者，有個固定的復健去處。在台灣，年輕型失智症患者約有1萬2,000人，他們往往尚未退休、職涯正攀到人生高峰，甚至是家中經濟支柱，1人倒全家倒，情況不見得比28萬的老人失智症患者狀況好，不僅常因未滿65歲的「年紀優勢」遭到養老院或日照機構排拒，也無法獲得補助。

而即使順利找到機構協助，年輕型和老人待在同一個機構，「看到也會害怕，知道這個疾病最後就是走到這條路上。」哪一條路？李會珍說：「就是很快走向失憶、失能…」她補充：「年輕型的患者，大部分由配偶照顧，正準備享受人生，卻突然生病了，對配偶來說是很難接受的。如果我們可以讓他們的退化速度慢一點，擋一下，他們還有機會享受一下2人世界。」

只是，再怎麼透過各式課程延緩退化，被照顧者終究是被照顧者，沒機會展現自己能力。會館於是開始為病友找工作，各種家庭代工，電子的、摺紙蓮花…才發現，沒有一個東西是大家都能做的。


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