第三勢力空降！連江立委候選人李克焜：讓馬祖變成最新的科技城市

▲李克焜強調，要讓馬祖變成科技城市。（圖／翻攝連江縣選委會）

記者洪珮瑄／綜合報導

國會政黨聯盟委員李克焜過去以「14字政見」參選台北市議員，引起熱議。此次，他轉陣地到馬祖，與另外4位候選人爭奪連江立委，並強調自己是「第三方勢力」，日後將透過「舊城改造」計畫，讓馬祖變成最新的科技城市。

在政見發表會中，李克焜強調，國會政黨聯盟的創立是為了讓台灣人民過好日子。他表示，馬祖交通是首要改善的，「軍機有軍機的機動性、快艇有快艇的好處、夜航有夜航的好處，但是全部在睡覺，因此必須將改革不了的政策，在不花錢的情況下，創造未來。

此外，李克焜提到，要把舊城市改成未來的科技城，「馬祖過去是戰地，但現在已不是戰地，總要風光一下，創造更人性化的居住條件。」他強調，將幫助馬祖走向最新的科技城市、最新的科技改造、最好的還地於民、最好的還權於民，讓所有的馬祖人民認識自己。

▲李克焜此次轉移正地參選立委，稱自己「空降」到馬祖，希望能讓人民過好日子。（圖／翻攝李克焜臉書粉專）

李克焜指出，自己經營電視台出身，認為馬祖沒有專屬的電視台，埋沒太多人才。他表示，「同樣大小的地方香港可以住600萬人，馬祖位於兩岸要衝，有很大的發展潛力」，所以此屆特別代表國會第三勢力，來馬祖與大家結緣，將全力協助馬祖成立免稅特區，發展各項產業，與國際接軌。

另外，李克焜主張，發放「老母津貼」報答生育之恩，強化馬祖醫療設備，並且爭取醫療經費、推動「長照」至「殯葬」「海葬」的「一貫化作業」、發揚馬祖宗教教化，帶動遊客至馬祖觀光，創造更多就業機會，政府補助多齡民眾e化學習等。

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