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日本設「航空宇宙自衛隊」　航空自衛隊最快2021更名

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▲▼日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

▲日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

實習記者崔子柔／綜合報導

中國、俄羅斯近年積極開發太空干擾武器或雷射武器等措施，外層威脅日漸增長，日本準備將太空定義為與陸、海、空一般的重要安全領域，且最快在2021年完成改名程序，把航空自衛隊更名為「航空宇宙自衛隊」。

根據《產經新聞》報導，日本打算在今年秋季向臨時國會提交自衛隊法、防衛省（國防部）設置法修正法案，讓航空自衛隊加入「宇宙（太空）」的範疇，將成為自衛隊成立以來第一次改名。太空普遍定義在100公里之上的高度，目前航空自衛隊有4萬7000名成員，今後打算採取無人化調整，運用其中三成人力進行太空新任務。

▲▼日本首次公布F-15和美軍B-52聯合訓練。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

▲日本F-15和美軍B-52聯合訓練。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

日本明年編列506億日圓成立「宇宙作戰隊」、購買監視外國對日本衛星干擾的設備。2023年度開始進行監視太空運作，預計擴大至120人規模。約在2026年，將從太空發射監視來路不明衛星的偵察衛星。

解放軍已有能力將1,900至3,5000公里太空軌道上的500枚美國衛星摧毀或干擾，可能使用單彈頭就可以癱瘓近地軌道衛星。日本發展航空宇宙自衛隊可以協助美國對太空的監視，以向中俄抗衡。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼航空自衛隊訓練實況。（影／翻攝自youtube）

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