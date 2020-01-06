明道哥勒殺妻兒再輕生！檢察官今相驗　家屬趕抵一殯神情哀戚

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

男星明道胞兄林男因在外負債累累，5日下午驚傳攜妻小於內湖安泰街輕生，一家3口陳屍山林；警方初步研判，林男應是以束帶勒斃妻子、兒子後，再以棉繩上吊輕生。今（6日）上午檢察官前往一殯相驗，稍早11時明道堂哥、以及女方家屬也到場，現場氣氛相當凝重，眾人神情哀戚，不發一語。

▲檢察官稍早抵達一殯。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，林男相當嗜賭，不但在外欠下大筆賭債，更時常藉著弟弟的明星光環借錢、邀集投資，累得明道也時常遭到債主登門討債。5日下午，有民眾步行前往安泰街福德宮後山區時，赫然發現坡道處有一對母子倒臥在地，上前一探已無鼻息，再抬頭時，赫見林男以繩索吊掛在竹林中，嚇得急忙報警處理。

警方初步勘驗，3人被發現時已經明顯死亡，但遺體還留有餘溫，研判死亡時間約在2小時左右。警方推測，林妻與兒子皆遭到林男以束帶勒殺，但窒息死亡的過程中卻未見痛苦掙扎、抵抗跡象，因此懷疑母子2人生前可能遭人下藥迷昏。

檢方6日上午抵達一殯相驗3人遺體，明道堂哥、及嫂嫂家屬後續也踏著沉重步伐走入一殯，現場眾人面戴口罩，神情哀戚、不發一語，氣氛十分凝重。

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▼明道堂哥及嫂嫂家屬也趕到一殯。（圖／記者黃彥傑攝）