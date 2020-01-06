總統大選看ETtoday　萬元紅包天天送

活動小組／活動報導

2020總統大選看ETtoday，萬元紅包天天送！1月6日至1月11日，只要到ETtoday新聞雲App，閱讀越多新聞，就有機會找到隨機出現的大選密碼，在活動欄位輸入當日正確的密碼，天天抽萬元紅包！1月11日總統大選看ETtoday，還有加碼紅包等你抽！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，找到隨機出現在新聞中的大選密碼並複製，點選App下方中間活動選項，點選「 總統大選看ET，萬元紅包天天送」進入活動頁面，輸入本日大選密碼並填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：2020年1月6日11:00至1月11日15:59止。

◎得獎獎項：1/6-1/10每日抽總獎金8萬元郵政禮券（等同現金），1月11日加碼抽總獎金16萬元郵政禮券（等同現金）每天15:00抽出前一日（假日順延至工作日公布）獎項得主並公布於新聞稿。一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：看新聞找到隨機出現的密碼，至活動欄位輸入當日正確密碼即具有抽獎資格，由活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將獎項寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。（獎品價值超過一萬元需至ETtoday新聞雲－台北市南港區重陽路72號親領）

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

