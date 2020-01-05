大社蜜棗飆每斤200元　警推「護棗專案」農民比讚

▲蜜棗價格飆漲員警到棗園巡邏防止小偷竊取。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄市大社區有三寶，棗子、牛奶、芭樂，其中棗子遠近馳名盛產時，單顆4~5兩以上每台斤來到200元上下，總會引來宵小覬覦。為了不讓辛苦一年的果農心血及財產造成損失，仁武分局長梁東山指示成立「護棗專案」，獲得棗農高度讚許。

年節伴手禮夯!大社區的牛奶蜜棗價格上漲來到每台斤150~200元，也成為宵小竊賊覬覦，仁武警分局規劃護棗勤務。仁武分局所轄大社區大社路、嘉城路、和平路、保舍甲路等路段種植很多蜜棗，警方為防止不肖人士竊取農民一整年的心血，特別規劃護棗巡邏兼守望勤務，不定時、不定點、不間斷巡邏來護棗。

▲蜜棗價格飆漲員警到棗園巡邏防止小偷竊取。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，除動員分局所有內、外勤警力外，亦結合轄內義警、民防、守望相助隊等民力，協力執行護蜜棗勤務，加強果園巡邏，更能積極遏止竊案。大社所所長蔡懷仁也前往棗田關懷棗農，並向棗農說明如何防制農產品被盜竊，並隨時受理果農，申請警力協助防竊。

▲蜜棗價格飆漲員警到棗園巡邏防止小偷竊取，果農很感謝警方大力協助護棗。（圖／記者翁進忠翻攝）

蜜棗果農陳先生表示，因為棗價攀升，為防有心人士覬覦、竊取，近期自己家族也加強夜間守衛能力。由於警民合作，減輕壓力在巡守棗園工作上遇到警方巡邏簽到時，也都會跟員警說:多謝你們為我「棗想!」，肯定警察的辛勞。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感