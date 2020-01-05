川普政府警告國會：伊朗一周內發動報復！　「本土有危險」美軍激辯情報機構

▲美軍全球快速反應部隊主力─陸軍第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府於美東時間2日，空襲轟殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，已經警告國會，正在尋求報復的伊朗可能會在一周內展開攻擊。川普政府強調，空襲行動是為了阻止戰事爆發，和保護美國人免於更多死傷，但伊朗誤把此事當成國仇。

CNN引述核心知情官員說法指出，對於伊朗是否已準備好在接下來幾天發動復仇行動，或是會等上一段時日，待美國鬆懈後再突襲，美軍和情報機構都有激烈的辯論，「有很多意見衝突」，但美軍已經做好萬全準備。

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）到府慰問蘇萊曼尼家屬。（圖／達志影像／美聯社）

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley），於美東時間周五（3日）公開針對伊朗可能的報復行動回應，當被問到美國在中東地區是否面臨危機時，他回答「天殺的沒錯，是有危機。」

參與討論的知情人士告訴CNN，美國國安會（NSC）、政府部門、五角大廈和情報機構至少在一件事上有共識，伊朗毫無疑問會展開報復，問題是何時、何地，還有如何行動。國安會難以判斷報復攻擊會在海外或是美國本土發生；政府知情人士指出，現在的目標是要讓參眾兩會議員明白現況，保持「雪亮的眼睛」，看清赤裸裸的事實，而不包裹任何糖衣。

▲川普政府自信表示，美軍已做好萬全準備。（圖／達志影像／美聯社）

鑒於過往伊朗一旦把某事認作入侵行為所做出的反應，美國政府部門無法保證危急情況會持續多久，他們可能無法在數周內排除高度戰備，甚至數個月內都無法解除。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）4日表示，美國政府殺害蘇萊曼尼是「墳墓級的錯誤」，而美國人「將要為這個犯罪行為吞下苦果，不只今天，還包括接下來的好幾年。」

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）旗幟為黃底，親伊朗民兵組織真主黨旅（Kata`ib Hezbollah）旗幟則同為黃底，接近旗桿部再加上綠色三角形。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府證實，攻擊之後，伊朗在西半球的代理人們已經活躍起來，包括美國內部和南方邊界，並警告報復行動可能會由伊朗訓練的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）。消息人士指出，真主黨在美國和歐洲各城市都有安插暗樁，是較為可能的實際攻擊組織。

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