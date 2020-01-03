選舉公報驚見「蔣萬安照變問號」　何景榮政見欄下戰帖：我要打敗他！

▲何景榮政見欄貼蔣萬安照片。（圖／翻攝選舉公報，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

距離2020立委選舉倒數8天，攤開台北市第3選區選舉公報的政見欄，竟驚見國民黨立委蔣萬安的照片被「問號」蓋住，原來這是同選區民眾黨立委候選人何景榮的政見，他在政見欄貼上蔣萬安的照片並註明「我要打敗他！」，但北市選委會認為內容不適當，何景榮才將照片打上「問號」。

何景榮在交給選委會的政見欄上放上蔣萬安的照片，並在照片下畫了一隻「印尼雞」，寫道「我要打敗他！」，箭頭就是指向蔣萬安的照片。經北市選委會監察小組審核後，認為貼對手照片不妥，才請候選人修改，但也說明政見加上圖文並不觸法。

對此，何景榮3日透過臉書表示，台北市選委會與民眾黨候選人何景榮，都謹守「依法行政」的原則，「側翼網軍別再抹黑台北市政府與台灣民眾黨不遵守黨政分際了！」

何景榮還說，他最近之所以留鬍子，就是為了「避免造成混淆」，「別再讓大家誤認我是帥哥蔣萬安委員～！」網友紛紛留言表示，「帥帥！留鬍子的何老師更帥氣！！」、「有鬍子還不錯~更帥了~」、「當我看到了留鬍子的何景榮老師，以為看到了蔣萬安(…是不是希望大家這樣講?)」、「蔣問號？」、「你真的很有才！哈哈哈哈」