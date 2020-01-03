不求鎂光燈　林奕華只做正確的事

▲ 立委林奕華關心教育、護樹、文資保護等議題。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／台北報導

大家對林奕華的印象是教育專業立委，在記者會或立法院會質詢教育部長和行政院長質詢教育議題都讓人印象深刻，但是多數人可能比較不清楚林奕華不只關心教育，也非常重視護樹、文資保護和動物保護等議題。去年優人神鼓遭受祝融時，第一個協助優人神鼓爭取災後重建經費者，就是林奕華。

或許大家早已忘記，在大巨蛋建造前，林奕華曾經提案要求，將大巨蛋現址做為第二個大安森林公園，而且當時還在臺北市議會無異議通過。林奕華表示，大巨蛋那塊地，是除了大安森林公園外，台北市少數有眾多綠樹和老樹的地方。在氣候變遷越來越嚴重的時代，能在城市保留一大片綠地，讓城市能呼吸是非常重要的課題。林奕華期許將來能夠在立法院，透過非利益導向為出發點，幫助全台護樹，替下一代多保留一片綠地。

在文資保存方面，除了去年林奕華協助優人神鼓爭取1500萬重建經費外，早在議員時期，林奕華就曾經爭取青田街、光華社區等群聚日式建物的保存。現在，大安區還保留不少充滿歷史回憶、具有古典氣息的日式宿舍。許多舊式宿舍現在更化身為年輕人的創業基地和人文基地，但這些群聚式歷史老建物，當年卻因為缺乏維護經費與認定標準嚴苛，差一點就要面臨被拆除、改建的命運，所幸也是林奕華極力爭取，才讓這些日式建物得以保存。

▲ 林奕華認為自己所做的事，「都是必要且正確的事，遠比是否得到媒體關注來得重要」。（圖／突發中心翻攝）

林奕華表示，古蹟和歷史建物保護的意識已經受到社會重視，但在相關法規的制定與配套上，仍顯緩慢與不足。尤其現在古蹟都是單獨認定與保護，缺乏群聚、整體保存的思維，以致於古蹟保存常常陷入與經濟發展取捨的衝突。林奕華認為，古蹟維護與聚落建築的認定上，應該可以更為彈性，讓政府可以用整體考量而非個別審訂，才能將文資保護發揮最大效益，讓這些充滿歷史回憶的美好建築，延續給下一代。

林奕華也非常關心毛小孩議題，在掃街拜票時也會不時展現她對毛小孩的關心。林奕華長期關注動保議題，擔任議員時期，多次受邀參加世界動物日和動保活動，更積極提出動保相關議案，支援動保團體。林奕華在進入立法院後，也持續與專家學者、動保團體合作，關注動物防疫問題。林奕華表示，毛小孩已成為現代社會許多家庭的一份子，但友善寵物不只是動物保護，更要完善法規管理，著重建構完整防疫網。林奕華認為，沒有動物防疫就難有動物保護，為此他主張完善寵物管理法規，確保防疫無漏洞。

不管是護樹、文資保護和動保，或許都不是鎂光燈焦點，但在林奕華眼裡，這些都是必要且正確的事，遠比是否得到媒體關注來得重要。

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