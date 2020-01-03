華碩ROG電競周邊銷量年成長逾27%　再推電競周邊5款新品

▲ROG Chakram電競滑鼠。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）旗下ROG玩家共和國新春報捷！今（3）日宣布2019年ROG電競周邊在台銷售量年成長逾27%，並乘勝追擊再推5款新品，包括ROG Strix Go 2.4無線電競耳機、ROG Chakram/Strix Impact II電競滑鼠、ROG Strix Scope TKL Deluxe電競鍵盤與ROG Strix 550Ｗ金牌電源供應器。

▲ROG Strix Go 2.4無線電競耳機。（圖／ROG提供）

其中ROG Strix Go 2.4無線電競耳機，主打AI降噪麥克風、獨家ASUS Essence驅動單體與氣密腔體設計、低延遲的USB-C 2.4 GHz連線技術、僅290公克的輕量摺疊設計，建議售價5,490元，並從即日起至2月10日止，隨貨限量送ROG耳機架。

▲ROG Chakram電競滑鼠。（圖／ROG提供）

至於ROG Chakram電競滑鼠，首創內建可編程的拆卸式搖桿，能藉由拇指操控取代搖桿裝置，並具備適合飛行模擬與賽車遊戲的類比模式，並配備高階16,000-dpi與400-ips光學電競感測器，再加上可在遊戲中隨時調整四種不同等級靈敏度的DPI滾輪設計，建議售價4,990元。

全新ROG Strix Impact II電競滑鼠，主打6,200-dpi光學感測器、輕量設計、雙手通用，輕僅79公克，且為提供無延遲、高精確度與疾速反應能力，其具備6,200-dpi光學感測器、可輕鬆切換四段不同靈敏度的DPI按鍵與五個可編程按鍵設計，建議售價990元。

▲ROG Strix Scope TKL Deluxe電競鍵盤。（圖／ROG提供）

ROG Strix Scope TKL Deluxe電競鍵盤，主打KL架構的機械式鍵盤，以80%的鍵盤配置，提供更多滑鼠移動空間，採用能大幅降低按錯鍵機率的加寬Ctrl鍵設計，兼具ROG斜紋美學設計與堅固耐用的鋁合金面板，建議售價3,490元。

▲ROG Strix 550Ｗ金牌電源供應器。（圖／ROG提供）

ROG玩家共和國推出全新ROG Strix 550Ｗ金牌電源供應器，搭載應用於高階顯示卡的135mm軸向式風扇設計與獨家ROG散熱片，大幅提升散熱效能、減少噪音與維持低溫，採用通過80 Plus金牌認證的頂級日本製電容與頂級零組件，並提供全模組化線材與10年保固服務，建議售價3,190元。

ROG玩家共和國宣布，即日起至2月10日止，購買ROG周邊商品指定型號，隨貨限量贈送限定好禮，並從1月5日至2月29日止，購買ROG Strix 550W金牌電源供應器，於官網登錄即贈「ROG信仰潮T」乙件。