台南就業中心年前10場徵才　20家廠商近700個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心舉辦10場次，20廠商近700個工作機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆年前找好工作過好年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助求職民眾找工作，過年前徵才不停歇，邀請各行業廠商辦理徵才，其中也包含居家服務業、食品、量販業、保全業、製造業、重大工程等廠商，預計10場次，20廠商近700個工作機會。找工作的朋友，別再錯失良機，把握快速面試機會。

首場居家服務業，因應年前居家清潔用人高峰，媽咪樂居家服務集團，招募家事服務人員30名，薪26K至33K。將於1月3日上午9時至11時於台南就業中心3樓會議室辦理「除舊佈薪 鼠福臨門」徵才活動。

另在製造業部分，「洲晟實業」及「南晃交通工業」聯合徵才，提供操作工150名，於1月7日上午9時30分至11時30分於台南就業中心3樓會議室招募人才。致力於TFT-LCD技術研發與產品製作的「群創光電」，提供助理技術員、設備技術士等職缺60名，將於1月16日（四)）午2時至3時30分於台南就業中心3樓會議室，辦理人才招募。「台南紡織(股)公司」，預計提供各類職缺逾40個以上，將於1月20日(一)下午2時至3時30分在台南就業中心3樓會議室，辦理人才招募。

服務業也不少，「摩斯漢堡(安心食品)」，提供大台南各店兼職服務人員30名，於1月8日(三)下午2點至4點在台南就業中心3樓會議室招募人才。而「大潤發佳里店」提供正職及長期工讀共15名，於1月9日(四)上午9時30分至11時30分店內進行人才招募。另即將開幕的「海底撈火鍋」台南店，也將在同日(9日)下午2點，於台南就業中心3樓會議室招募內外場人員80個。

保全業，先鋒保全預計提供保全人員職缺逾20名，於1月10日上午9時30分至11時30分在台南就業中心3樓會議室招募。

重大工程建設，有心從事台南車站地下化工程的搬運、清潔、泥土清運、工地廢棄物清理等工作者，可於1月13日(一)上午9時30分至11時30分，前往「根基營造台南工務所（大遠百斜對面/台南車站後站）」，招募基層技術工及勞力工合計120名。

還有一場市集好康暨現場揮毫送春聯徵才活動，該中心為迎新送舊，將於1月14日上午9時30分至11時30分，辦理「錢鼠咬錢進家門，就業好運引進門」春節徵才活動，邀請寶雅國際、家樂福、光洋應材科技、小北百貨、王品集團、豐盟企業等廠商，提供超過150個工作機會。當天請書法名師現場揮毫，免費贈送春聯並安排春節市集與民同樂，熱鬧強強滾...。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應農曆年前轉職潮，本中心特邀請轄區廠商釋放職缺，職缺種類眾多，以符合不同的需求，希望求職朋友們踴躍前往面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。