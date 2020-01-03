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老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香

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▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

圖、文／WOW愛美食

近年來台灣掀起一陣「黑糖」炫風，各種黑糖珍奶、飲品盛行，小編印象中是來自台中的老虎堂最先帶起風潮，原本以為黑糖系列的飲料應該也沒有什麼變化了，沒想到上周經過老虎堂，發現他們多了很多新的品項，結合咖啡、雪糕的元素，創造讓人意想不到的飲料和甜點！

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

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《黑糖波霸厚雪糕》

小編其實之前就有聽說過老虎堂推出雪糕，一直很想吃看看，不過想買的時候，剛好附近的超商都賣完了，最近發現老虎堂門市也開始在販售！絢麗的「虎紋DNA」完美承襲到雪糕上，每支都有獨一無二的花紋，每每拆開包裝都是驚喜，而且口感非常綿密，宛如在吃冰淇淋一樣，可以輕鬆入口，讓視覺和味覺都獲得滿足！

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

雪糕的基底和波霸都是使用特製的「虎式黑糖」製作，散發獨特的香氣，而波霸就跟飲料裡面的一樣，咬起來十分Q彈，將黑糖的巧妙味道表現的淋漓盡致。店員也自豪地說這個跟一般的波霸不一樣，是經過好幾個月不停試吃、試做才開發出來的，就算拿去冷凍也可以保持口感！

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

《虎虎生風凍鮮奶》

黑糖永遠就只能跟珍珠搭嗎？NO~NO~NO~虎虎生風凍鮮奶混搭珍珠、波霸和老虎堂研發的「老虎凍」，富有咖啡的香氣，與鮮奶、黑糖完美融合，散發獨特的味道，而且跟一般的咖啡凍很不一樣，不是只有吃到才有感覺，光是飲料本身就有咖啡香，3種料的層層混搭，讓每一口都是不同的口感，非常有趣。

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

▼方型的老虎凍和原型的波霸、珍珠呈現可愛的幾何圖樣有種可愛的感覺!

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

除了虎虎生風凍鮮奶、黑糖波霸厚雪糕外，其實老虎堂也有其他許多新的品項，如果你也跟小編一樣，只喝過黑糖珍奶的話，下次不妨到老虎堂看看，可能會發現新天地喔！

▲老虎堂挑戰黑糖甜品新境界！　「老虎凍」鮮奶嚼出濃郁咖啡香。（圖／WOW愛美食）

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