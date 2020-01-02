黑鷹墜毀沈一鳴罹難　22年前受訪鏡頭被挖出…網湧入哀悼：總長一路好走！

▲參謀總長沈一鳴2日上午不幸罹難。（資料照／軍聞社提供）



記者柯振中／台北報導

新北市烏來區2日上午發生嚴重的飛安事故，陸軍一架UH-60M黑鷹直升機在當地山區迫降，造成8死5傷的意外，罹難者包含參謀總長沈一鳴。事故發生後，沈一鳴20年前接受電視台訪問時的畫面被翻出，時任幻象戰機種子教官領隊的沈一鳴面對鏡頭侃侃而談，讓不少網友在下面留言哀悼，「默哀，致敬！總長一路好走，辛苦了！」

這起飛安事故發生在2日上午8點左右，載有13人的黑鷹直升機因不明原因迫降，造成8死5傷的意外。事發後國防部說明，當時飛機的狀況不是很理想，機上人員最後一次回報時，只有回報天氣，沒有多說其他的話。

事故發生後，機上的軍聞社女記者上午10點首次發出求救訊息，透過LINE群組回報狀況，發送座標請求搜救。國防部隨後成立救災應變中心，緊急啟動醫療救護應變中心，陸勤部軍醫處也派遣衛勤部隊前往支援，全力進行搶救任務。

▼沈一鳴2日上午搭乘黑鷹直升機從松山機場起飛，沒想到在烏來山區出了意外。（資料照／記者屠惠剛攝）



令人遺憾的是，空軍司令上將下午表示，13為機內同仁中，目前有5位獲救，其他8位失去生命跡象，罹難者包含沈一鳴。

沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班第一名畢業，外文能力相當不錯，是空軍首批前往法國接受空軍教官指導的飛行員，回國後擔任幻象戰機種子教官的領隊。沈一鳴2019年6月27日調任國防部參謀總長，2019年7月1日生效，沒想到2日搭乘黑鷹直升機從松山機場起飛，前往宜蘭東澳進行春節慰問的途中竟發生意外，導致殉職。

事件發生後，不少人挖出1997年法國幻象2000來台時的報導，時任幻象2000種子教官領隊的沈一鳴接受電視台採訪，在螢幕上侃侃而談在法國受訓的經驗。沈一鳴提到，法國人教導他們的時候相當誠懇，無論台灣飛行員想要學習何種戰技、戰術或是戰法，對方都會盡力教導，毫無隱瞞。

沈一鳴受訪的影片被挖出來後，不少網友紛紛在底下留言，「敬禮 。總長，任務結束，一路好走」、「默哀，致敬！ 總長一路好走，辛苦了」、「沈參謀長原本已經可以過上安逸日子了！畢竟戰鬥機危險性高，結果還是沒能躲過死劫，一路好走了 ！致敬」。

▼沈一鳴曾遠赴法國進行飛行訓練，回國後擔任戰機「幻象2000」的種子教官領隊。（圖／記者黃克翔攝）



黑鷹直升機墜毀生還名單：

作計室少將處長–劉孝堂

後次室中將次長–黃佑民

通次室中將次長–曹進平

作計室中校作參官–周欣頤

軍聞社新聞官–陳映竹

黑鷹直升機墜毀罹難名單：

總長室上將總長–沈一鳴

總長室少校侍從官–黃聖航

政戰局少將副局長–于親文

總士官長室總士官長–韓正宏

情次室少將助次–洪鴻鈞

中校飛行官–葉建儀

上尉飛行官–劉鎮富

士官長機工長–許鴻彬

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！