　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地院舉辦勞動調解委員授證典禮暨座談會　近70位委員分享經驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南地院舉行勞動調解委員授證典禮暨座談會，有70多位委員親自參加授證儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地院舉行勞動調解委員授證典禮暨座談會，有70多位委員親自參加授證儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院2日舉行勞動調解委員授證典禮暨座談會，親自參加授證儀式之委員將近70位，更有多位委員遠從彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東趕赴台南與會。

台南市勞工局長王鑫基特代表市長黃偉哲、台南市律師公會理事長許雅芬、法扶基金會台南分會執行秘書卓平仲代表分會長蒞臨會場觀禮與會。

▲台南地院舉行勞動調解委員授證典禮暨座談會，有70多位委員親自參加授證儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基致詞，感謝各位委員之奉獻及參與。

授證典禮先由台南地院董武全院長及台南市勞工局長王鑫基致詞，感謝各位委員之奉獻及參與。接著進行授證儀式，授證時一一介紹各委員之主要經歷及現職，由董院長親自頒授聘書及委員證予新任勞動調解委員，儀式極為隆重，受證委員均能感受台南地院推動勞動事件法勞動調解新制之用心及重視，希望能夠共同為勞動調解新制努力。

台南地院共聘任123位勞動調解委員，分為「事業組委員」及「勞動組委員」。委員現職包括：同業公會理事長、公司董事長、法院或勞工局調解委員、大學教授、1111人力銀行執行長、台南市總工業會秘書長、律師、職業工會總幹事、產業總工會理事長、企業工會理事長、監事、心理師公會理事長、地區醫院副院長、醫學中心主治醫師兼部長等等，勢必能使「勞動調解制度」發揮最大的功能。授證儀式結束後，並與台南地院院長、庭長、審判長、法官、委員及來賓大合照，共同見證勞動司法人權之指標性法案勞動事件法之施行。

台南地院主責勞動法庭之蔡雅惠庭長，為相關委員及來賓簡報勞動事件法及相關調解委員倫理規範，說明「勞動調解程序」係勞資爭議在進入訴訟程序前，由1名承審法官、2名調解委員共組調解委員會，希望藉此提升當事人自主解決紛爭功能，並提醒委員調解時應注意之相關倫理規範。

▲台南地院舉行勞動調解委員授證典禮暨座談會，有70多位委員親自參加授證儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其後進行座談會，現場有多位委員提出諸多相關後續實際進行勞動調解時可能遇到的問題及狀況，由台南地院院長、蔡雅惠庭長、蘇正賢審判長一一答覆，並邀請勞工局長王鑫基、律師公會許理事長雅芬、法扶基金會卓執行秘書平仲分別就相關業務向委員說明。台南地院舉辦勞動調解委員授證典禮暨座談會，希望透過授證以及與新任勞動調解委員之近距離溝通，能夠開啟勞動調解新制之新頁，達成勞動事件法維護勞權及促進勞資和諧之主要立法目的。

ET快訊
快訊／脫困畫面曝光！軍聞社女新聞官急喊：好痛
總長夫人得知先生遇難　蔡英文曝她第一反應
快訊／蔡英文：降半旗三天　悼念黑鷹殉職軍官
黑鷹生還者畫面曝光！中將次長曹進平疾呼「只剩我可以走」
埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果：要大規模移除2千隻
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百萬人次到訪中區搶看迪士尼　台中耶誕點燈圓滿落幕

市政府與UNIQLO跨界合作　新竹動物園制服吸睛

蔡育輝抗議選舉公報看不清政見　要求台南市選舉會重印

新竹光復中學不畏強敵環伺　2020年HBL進八強

台南地院舉辦勞動調解委員授證典禮暨座談會　近70位委員分享經驗

方便民眾返鄉投票　中橫臨37便道增2開放時段

台南三分局和順所長交接　許坤田：不捨人才惟更多的是警惕！

乳房攝影巡迴車儀器全面更新！　台東首創滿40歲可免費受檢

花蓮限塑全國跑第一！3業別8類場所禁用免洗餐具　旦元起實施

2020新北歌廳秀重現當年風華　侯友宜：新北是大家的故鄉　要愛拼才會贏

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

百萬人次到訪中區搶看迪士尼　台中耶誕點燈圓滿落幕

市政府與UNIQLO跨界合作　新竹動物園制服吸睛

蔡育輝抗議選舉公報看不清政見　要求台南市選舉會重印

新竹光復中學不畏強敵環伺　2020年HBL進八強

台南地院舉辦勞動調解委員授證典禮暨座談會　近70位委員分享經驗

方便民眾返鄉投票　中橫臨37便道增2開放時段

台南三分局和順所長交接　許坤田：不捨人才惟更多的是警惕！

乳房攝影巡迴車儀器全面更新！　台東首創滿40歲可免費受檢

花蓮限塑全國跑第一！3業別8類場所禁用免洗餐具　旦元起實施

2020新北歌廳秀重現當年風華　侯友宜：新北是大家的故鄉　要愛拼才會贏

凌子楚怒告「鯤傳媒」抹黑無上限：沒有最惡質，只有更惡質

跨年夜喝了朋友的酒…少女瞬間消失5hrs記憶　渣男變裝繼續撿屍

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

冬季青年奧運中華代表團授旗　參賽人數創新高

黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

休賽期過了一半　旅美台將還有3人沒找到新東家

黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

調查黑鷹墜落意外　北檢派1主任1檢察官3法醫趕赴宜蘭

貼心柴堅持陪夜歸姐姐等車！爸吐槽：專門喜歡漂亮女生

【美國大選】林中斌／華倫民調崩盤　川普連任勢旺

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

地方熱門新聞

兒少中心終止契約　YMCA社工失業

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

男子跨年夜攜毒　「分送」移工？

罷韓餐廳公告「不投票不賣」怒批年輕人

鐵路高架化38億全額地方負擔　黃敏惠當場落淚

雲林還有4.5萬台斤花生沒人要

內埔警潘昀暄暖心服務婦人…被讚爆

參加元旦升旗　傅崐萁：集中力量贏回中華民國

台南跨年倒數落幕市府高效率復原

桃園騎YouBike　首張會員卡自動投保

四度站台莊競程　蔡英文：這次希望大

台南三分局和順所長交接

嫌吵PO文遭搜！保生宮逼2女下跪道歉

勞動調解前置原則　期待傭僱雙贏

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

即／黑鷹墜毀現場畫面曝光！殘骸中找到5人、1人受困

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面