熊貓外送員全新保險上線！「死亡保障最高200萬」　新增實支實付、日額支付

▲foodpanda調整外送員保險內容即日起正式上線。（圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

去年雙十國慶假期接連發生外送員死亡車禍，外送員職安問題浮上檯面引發爭議。對此，台北市政府制定「臺北市外送平台業者管理自治條例」（草案），以強制外送平台業者為外送員投保意外險等共15條文，外送平台foodpanda今（2）日正式宣布即日起全台上萬名外送員全新保險內容上線，一律按照自治條例中傷害保險規範所制定，保費全由foodpanda負擔。

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▲外送員保費由foodpanda全數負擔。（圖／記者林敬旻攝）



foodpanda宣布即日起調整外送員保險內容，以呼應自治條例中傷害保險規範，調整內容包括外送員因意外傷害致失能或死亡保障最高200萬元，並增加意外傷害之醫療險實支實付型最高給付3萬元，及日額支付型每日1千元，讓全台上萬名外送員擁有更完善的意外事故保障，保費則全由foodpanda負擔。

foodpanda董事總經理方俊強表示，「foodpanda對台灣市場有長期的投入與用心，我們關心並重視每位外送夥伴的安全及身心狀態， foodpanda一直以來都提供外送夥伴優於承攬關係且優於主要同業的的保障內容，本次調整將帶來更堅實的意外事故保障。」

foodpanda近來透過3大執行要點，包含加強交通安全訓練及宣導、優化承攬行為準則、提供優於現行法規的保險內容，提供外送員更多保障及保有自由彈性的服務環境，目的在於加強落實「安全騎乘」的基石及建立更符合外送夥伴需求及現行法規的內容。除積極調整保險內容及制度以回應政府規範，foodpanda也表示，期盼主管機關能提供業者與政府溝通的管道，共同研擬更完善的勞動政策。

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