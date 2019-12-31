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保險轉嫁風險困境「減輕家庭負擔」要趁早規劃！專家提醒：別把失能重擔留給孩子

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▲家人，父母，小孩，家庭，孩子，照顧，教育。（圖／pixabay）

▲當台灣進入「超高齡社會」，民眾該如何準備自身的保障？（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣即將在2026年步入「超高齡社會」，如果少子化問題沒有改善，那麼青壯年人口未來將扛起照顧老人及同時照顧小孩的壓力，因此，壽險業者建議，應趁現在藉由保險轉嫁疾病或意外產生的困境，至少身體不方便行動時還能利用保險金過生活，減輕經濟負擔。

錠嵂保險經紀人表示，從人口結構推斷，台灣到了2026年步入「超高齡社會」，少子化問題影響的層面將非常巨大，從教育、勞動、家庭生活、消費型態至房地產，都將受到衝擊。

根據國家發展委員會提供的數據，明年65歲以上的老人佔台灣總人口16%，15至64歲的青壯年佔71%，剩下即是幼年人口，意思是每4位青壯年就得負責照顧1位老人；而30年後，2050年時，1.5個工作人口就得負責1位老人，有小孩的家庭還得同時照顧小孩。

▲家人，父母，小孩，家庭，孩子，照顧，教育。（圖／pixabay）

▲保險專家認為，要善加利用保險轉嫁疾病或意外的風險，避免增加家庭負擔。（圖／pixabay）

錠嵂保經表示，在這情況下，假如老人無法行動、必須時時有人照護，那不僅身為家庭支柱的家人得賠上時間與心力，連家裡的幼童也可能被影響，無法好好成長，身為家庭支柱更不能倒下。

「如果想減輕下一代的負擔，除好好照顧身體外，也應藉由保險來轉嫁疾病或意外產生的困境。」錠嵂保經認為，在相關保險裡，以「特定傷病」或「重大傷病」為首的疾病類保險可以協助民眾轉嫁風險，但最重要的是，也可選擇保障各種原因導致失能無法謀生過活的「失能險」，其內容保障廣，給付也較長久。

錠嵂保經表示，人們到了晚年，往往身體一發生狀況，想留給孩子的資源，轉眼間就花完，計畫與心血都白費掉，相當可惜，因此，提早把保險規劃得好，那孩子就是受益人；反之，若無半點計策或安排錯誤，孩子或許就成了苦不堪言的受害人。

▲失能險保障什麼？（圖／記者楊絡懸製表）

▲「失能險」保障什麼？（圖／記者楊絡懸製表）

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