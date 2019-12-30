市場首張身障者專屬保單來了　中壽提供4大便利服務超貼心

▲台灣人平均投保率約250%，也就是每人平均擁有2.5張保單，不過身障者投保率卻不到30%。（圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

國人平均擁有2.5張保單，不過身障投保率卻不到30%，中國人壽今（30）日開賣首張身心障礙者專屬的綜合險保單，只要是輕度或中度的4大族群都可投保，提供免體檢、專線服務、簡化核保程序及到府理賠，提供身障者更便利的服務。

中國人壽總經理黃淑芬指出，中壽資產即將突破2兆元，為期許未來能夠更加強大，回饋社會有更大的力量，這次推出身障者的專屬保單，更獲得獨董的支持，以落實企業社會責任。

中國人壽資深協理許鴻儒表示，台灣人壽險投保率高達250%，也就是平均每人約有2.5張保單，不過全台約有100萬人次的身障者，投保率卻不到30%，主要是保險公司不願承保，或需要加價投保，尤其有許多小孩出生後發現有視障或聽障，想要買保險卻買不到，讓投保變成是一件相當困難的事。

許鴻儒指出，這張保單結合壽險、意外險、住院醫療合而為一，只要是輕度或中度的視障、肢障、聽障及語言障礙者都可以投保，且不用體檢，簡化核保程序，提供專線服務及到府理賠，讓身障者有更多便利的投保方式。

許鴻儒說，這次中壽推出市場上首張身心障礙者專屬的綜合險保單，希望藉此讓更多身障族群能夠投保，預估約有4成的身障人士，可望成為該保單的開發族群，期許能為他們建構防護網。