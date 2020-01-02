游錫堃5度陪同拜票！　稱張銘祐能為「台灣國家正常化」做很多事

▲▼游錫堃5度陪同張銘祐拜票。（圖／張銘祐競選團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

前行政院長游錫堃1日下午前往新店安坑，陪同新北市第11選區立委候選人張銘祐掃街拜票，這已經是他第5度為張銘祐站台。張銘祐勤走基層，希望可以爭取更多年輕選票拉抬選情，而他的對手是挑戰七連霸的現任立委羅明才，面對藍大於綠的艱困選區，游錫堃認為張銘祐還是很有機會。

游錫堃表示，張銘祐很腳踏實地，理念非常清晰，如果進入國會，以他的論述能力，一定能夠為台灣的國家正常化做很多的事情，呼籲大文山區選民一定要全力支持張銘祐，讓他有機會為台灣做更多事情。

而張銘祐表示，這個選戰一路走來，他一直秉持著游院長水牛的精神，慢慢地去耕耘，慢慢的讓大家去認識他，他也發現很多年輕人會自發性地支持、給予他鼓勵。

張銘祐還說，有人說韓國瑜的效應無法動搖11選區，可是在他看來，韓國瑜效應會讓很多年輕人開始覺醒，以現在的狀況若是要突圍，那就是投票率要高，年輕人應該要為了國家的意識站出來。

新北市第11選區基本盤是藍大於綠，民進黨提名新人張銘祐挑戰尋求7連霸的現任國民黨立委羅明才。羅明才從23歲就擔任國大代表，父親是鼎鼎有名的前立委羅福助，自1999年首度當選立委至今已是6連霸，平時深耕地方、長期經營基層，「陸戰」的實力雄厚，7連霸的呼聲高。