賴品妤署名文宣被指控是「黑函」遭查扣　李永萍打臉喊提告

▲賴品妤署名文宣被指控是黑函遭查扣。（圖／賴品妤競選團隊提供）

記者康心禹／綜合報導

選戰倒數9天，民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤1日表示，競選團隊製作的署名文宣遭對手國民黨立委候選李永萍指控是「黑函」，還一度遭警方查扣，她批評李永萍是惡意檢舉。對此李永萍表示，她事前完全不知情，但因為文宣內容的確是不實抹黑，因此會馬上提告。警方後來也回應，他們接獲消息後，將文宣帶回去檢視，確認沒有疑慮、是正常的選舉文宣之後就隨即歸還。

賴品妤表示，李永萍助理跑到汐止分局檢舉他們團隊所發放的文宣為黑函，導致警方派人到派報社「查扣」部分文宣，並警告不得發送，想要掩蓋過去的所作所為，但文宣清清楚楚有候選人的署名以示負責，如果把事實整理出來做成紙本讓大家了解李永萍的「過去」，舊案難道會隨著時間過去黑的就會變成白的嗎？

賴品妤還表示，李永萍謊話連篇，不夠格當一個立法委員，一開始說「事前完全不知情」，後來又說得知有這份文宣，這樣子的「澄清」是不是跟李女士的黨籍一樣變化莫測？

▲李永萍表示將針對不實文宣提告。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

賴品妤還說，李永萍甚至表示要對任何協助散發的人，包括網路留言、Line轉傳、新聞媒體提告，還恐嚇要參加1/3晚會的來賓、朋友們通通都有可能被牽連涉案，用要脅提告來對待所有人，李永萍到底多害怕這份文宣內容。她還呼籲選民，如果不怕被國民黨告、被李永萍女士恐嚇，她提供兩個管道給大家，歡迎選民直接到全家或7-11便利商店列印使用。

對此李永萍也表示，賴品妤團隊準備了8萬份抹黑文宣，部分派報業者因擔心觸犯選罷法而拒接生意，無法全數散發後，馬上開記者會並在網路「帶風向」，轉移焦點，繼續散播更多更大量的網路謠言，這是典型「新潮流」綠網軍暗黑操作手法。

李永萍還說，文宣是派報單位自己判斷為「黑函」才主動檢舉的，且該文宣相關指控皆非事實，蓄意抹黑，她將對不實指控提出違反選罷法及加重誹謗等告訴，以維護名譽並打擊不法。