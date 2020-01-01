敏盛醫院聯合服務中心成立　提供「一站到位」服務

▲敏盛綜合醫院聯合服務中心成立。（圖／敏盛醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020敏盛醫療體系服務再升級！桃園敏盛綜合醫院院長劉宜廉指出，該院自1日起成立「聯合服務中心」，包括門診一般詢問、住院的安排、住院病人的訪視、急診的後送或轉院…等「一站到位」的服務，同時也將服務台高度降低到符合無障礙設施規定的親民服務，讓醫院更貼近民眾，成為名符其實的高齡友善醫院。

▲總裁楊敏盛(右)、劉宜廉院長為聯合服務中心成立揭牌。（圖／敏盛醫院提供）



敏盛綜合醫院同時為成立的「聯合服務中心」，舉行揭牌典禮。總裁楊敏盛表示，敏盛醫療體系即將邁入45周年，隨著醫院的規模擴大，服務的內容、廣度、深度不斷的延伸，其中難免產生螺絲鬆動的情況。

因此，聯合服務中心的成立主要是要求同仁們，要以專業能力，提供鄉親們又安全、又有效果的健康照護；所以在中心的服務人員不但要有專業的知識及服務的熱忱，更重要的是要能保有視病如親、感同身受的那顆心。

劉宜廉進一步指出，敏盛聯合服務中心同時也是體系各項服務的跨部門平台，除保證最佳專業醫療品質外，一般的服務也能做到主動積極、無微不至，使每一位顧客都能有賓至如歸的親切感、舒適感和安全感。除了就醫之外，還有貼心的服務，像是為身心障礙及高齡的鄉親提供叫車、輪椅借用、甚至將服務台高度降低到符合無障礙設施規定的親民服務，讓醫院更貼近民眾，成為名符其實的高齡友善醫院。

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