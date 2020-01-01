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國民黨退席反對《反滲透法》　蔡易餘：誰跟著中共跳腳一一現形

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▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉牌抗議《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院於2019年12月31日通過民進黨版《反滲透法》，但國民黨團立委以退席反對，不參與表決，並指控是箝制言論自由。對此，民進黨立委蔡易餘表示，《反滲透法》如照妖鏡　誰跟著中共跳腳一一現形。

蔡易餘表示，蔡英文總統執政後，中國對台灣問題採取更積極激進的作法，基層村里長、宮廟、民間社團的交流激增，幾個主要涉台單位使出大力，大量撒錢，希望透過這些人來影響2020的選舉。

蔡易餘指出，《反滲透法》針對的是中國共產黨，是對台灣懷有敵意的境外組織，國民黨誓死反對的態度，難道不怕坐實了「中共代理人」的指控？也許正因為這樣的顧慮，31日的表決過程中，國民黨立委以退席方式不參與表決，避免有任何委員的名字在歷史文件中留下反對反滲透法的表決紀錄。

對於藍營指控《反滲透法》是開民主倒車，蔡易餘表示，《反滲透法》相當程度就是美國《外國代理人登記法》和澳洲去年實施的《外國影響力透明度計劃法》，美澳兩國的民主國家背景無庸置疑，而且這兩個法案所針對的主要國家，中國都是其中之一。《反滲透法》簡單的來說，其實就是針對捐贈政治獻金、助選站台、游說、擾亂社會秩序或妨害集會遊行、妨害選舉或罷免等五大類的行為，民間正常交流或是商業往來根本不受影響，蔡易餘強調，藍營指控媽祖、關公和吳寶春都會違法，根本就是企圖魚目混珠，混淆視聽。

蔡易餘認為，政府應該以平易近人的方式加強宣導《反滲透法》，以便建立全民共同保衛民主的機制和共識，而《反滲透法》未來也可能會再修正，針對所謂定義模糊的部分再做清楚的界定，但並不影響《反滲透法》的功能與執行。

蔡易餘說，《反滲透法》就是一面照妖鏡，通過之後，誰隨著中共跳腳而跟著惱羞成怒？民眾想必都可以看得清楚，而這正是《反滲透法》所要達到的目的之一。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《反滲透法》三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

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