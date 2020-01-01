AGM-158C反艦飛彈正式服役　「大黃蜂」戰鬥機首先搭載

▲F/A-18大黃蜂戰鬥機。（圖／翻射自美國海軍官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍近日宣布，AGM-158C（LRASM）遠程反艦飛彈通過F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機，完成了作戰能力測試，海軍航空系統司令部表示，LRASM在11月達到了早期作戰能力（EOC），將可以提供遠程水面作戰能力，在確保在各種軍事行動上，可以提供更進一步的優勢。

根據是由美國海軍學院出版的USNI新聞報導，LRASM飛彈是美國國防高等研究計畫署（DARPA）開發的反艦飛彈，由洛克希德馬丁公司生產，射程可達500海里（約926公里），以及搭載1000磅（約453公斤）重的彈頭，可裝在多個發射平台上，目前僅有美國海軍使用，起初研發理念是為了要製造一款能解決魚叉飛彈生存性低落與射程不足問題的反艦飛彈。

更重要的是，LRASM配備了獨特的傳感器和目標系統，集成了增強型數字GPS抗干擾接收器，可在白天或黑夜等所有天氣條件下，進行精確的路線選擇、引導和目的地搜索，通過這種設計可以繞過防空雷達，或是選擇敵方防禦最薄弱的路線，針對敵方艦艇特定設備破壞。

目前LRASM正式服役後，可望取代以服役接近50年的AGM-84魚叉反艦飛彈，成為美國海軍主要的反艦飛彈，將以空射型的LRASM首先服役，預計搭載在F/A-18戰機上。