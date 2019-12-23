瘋電影／南方車站的聚會　撈偏門都沒好下場

文／賴賴

瘋言瘋語：

刁亦男導演的作品有強烈的個人魅力與色彩，看完總是會有一種人道好辛苦好辛酸，低端人口的生活真不是人幹的，因為做不了人的事業，所以只能在犯罪邊緣遊走，為了糊口飯，為了養家，每個人都有一個故事，而這些故事溫暖少悲傷多，電影也正式傳遞了一個悲傷的故事，在困境中做人，拾起人性給溫暖，電影流暢好看。

刁導演的視覺特別厲害，擅長找到中國特有的素材來拍攝，而敘事影像特別生動詩意，像是將散文用影片拍出來，所以腳色也特別費力，要符合整個電影語言中的情境，而不只是描述一個故事，這麼高文學質感的內涵，目前兩岸都不多見，非常慶幸這部電影能抽到在台上映，百分百的文青電影，如果可能，不要為了政治去排除電影本身藝術價值，這部電影真的非常推薦。

桂綸鎂在這部片中表現入裡，而胡歌也沒有被過度整型而掩蓋了演技，在中國窮鄉僻壤鄉村中，有著不可思議的仇殺與人性，沒有極壞也並不好，大家都為了生活，出色的一部好作品。



片 名：南方車站的聚會

英文名稱：The Wild Goose Lake

類 型：劇情

上映日期：2019-12-13

片 長：01時51分

導 演：刁亦男

演 員：桂綸鎂(Kwai Lun-mei) 、 胡歌 、 廖凡 、 萬茜

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：甲上

劇情大綱

故事靈感來自真實新聞事件。重案隊長劉隊（廖凡飾）重金懸賞逃犯周澤農（胡歌飾）。與他關係微妙的風塵女子劉愛愛（桂綸鎂飾）、五年未見的妻子楊淑俊（萬茜飾）、曾經的好友華華（奇道飾），各懷心事的人相繼被捲進這場追緝行動。令人絕望的逃亡變成救贖之路，這場特別的「聚會」該如何收場？

▲只因為分地盤弄得撕裂仇殺。

▲長年不見丈夫的妻子，先收到的是警察要逮捕的訊息。

▲三十萬人民幣的賞金，人人為之捨命。

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