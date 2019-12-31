雄二E射程「提升到1000公里」　可有效反擊陸沿海3百公里內基地

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／翻攝自中科院）

記者康心禹／綜合報導

中華民國國軍在面對解放軍威脅與日俱增的情況下，發展「防衛固守、重層嚇阻」的戰略，擔任反制最外層的雄二E巡弋飛彈，在2020年完成240多枚的量產計劃後，為因應兩岸嚴峻情勢，除對已量產的部分射程600公里的雄二E巡弋飛彈進行性能提升為射程超過1000公里的增程型外，2021年也將開始量產射程超過1000公里的雄二E巡弋飛彈。

根據《上報》報導，國防部規劃2021年量產射程超過1000公里的雄二E巡弋飛彈計劃中，因機動發射車系統的數量不足，因此將採購機動發射車，未來整個雄二E巡弋飛彈機動發射車系統將超過百組，其機動性將可部署全島平地與山區據點，也不排除前進到外島部署，甚至登上基隆級（紀德）軍艦作為海上的機動反制戰力，打擊面可涵蓋解放軍東部戰區和南部戰區部分重要軍事設施。

國防部規劃2021年全面同步量產各式增程型飛彈後，射程超過1000公里雄二E巡弋飛彈，配合空軍IDF戰機搭載的遙攻萬箭彈，以及F-16V戰機搭載的AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW），將可有效反擊大陸沿海300公里內第一線軍用基地和防空雷達。

▲ 雄風三型超音速反艦飛彈。（圖／翻攝自中科院）

而射程250公里的雄二艦載反艦飛彈、以及射程超過300公里的雄三超音速反艦飛彈的運用，除可由陸上就掌控整個台灣海峽外，更可擴大海上的防衛縱深以及直接對剛出港的艦艇實施反制打擊。

中科院研製的雄二E巡弋飛彈早在李登輝總統任內就編列預算開始研發，直到陳水扁任內研製出來並完成各項的測試，其間一度因系統整合上的問題，測試失敗，經重新進行系統上檢視並找出原因，才順利完成各項作戰測評。

雄二E巡弋飛彈原規劃因射程遠為求隱密性高，曾考量部署在山區的固定式陣地中，但經過漢光電腦兵推發現，採機動部署在戰場的存活率高，只要分散部署在全島各強化據點，以及高速、快速道路的隧道中，都能達成反制打擊對岸的軍事目標，因此2021年的雄二E增程巡弋飛彈的量產計劃，除射程加倍外，增加機動車發射系統數量，才能提高反擊的多層戰力。