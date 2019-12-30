無罪！老兵1張發票詐走喜憨兒60包餅乾　法官全因這心酸原因

▲老兵因為罹患中度失智等精神疾病，以一張發票騙走憨兒60包餅乾被判無罪。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名退伍的林姓老兵，去年11月在頂溪捷運站以發票謊稱是1千元現金，騙走喜憨兒手中的60包愛心餅乾，警方獲報攔查時他還揮拳襲警，被依照詐欺及妨害公務罪嫌送辦；新北地院審理後才發現，林男患有中度失智及雙向情緒障礙，無法分辨行為對錯，且考量他已經賠償損失，因此判他無罪。

67歲的林男子自稱憲兵退役，當日下午3點多在頂溪捷運站出口，看見36歲的洪姓女子正在販賣愛心餅乾，於是上前關心，隨後竟拿出1張發票聲稱「這是一千元」要購買60包愛心餅乾，得手後又向另一位喜憨兒討購物袋，一旁常客發覺有異，立刻打電話報警。

警方到場後上前詢問，林男不但不配合，還以手中帽子攻擊，並用力拉扯員警雨衣臂章，導致員警左側眼部、左側臉部挫傷，以及臂章遭撕毀，最後警方噴灑辣椒水才順利制伏；林男辯稱當時有拿1千元現金給洪女，但警方發現洪女身上僅有1張發票，沒有千元鈔票，跟林男說法有所出入，不過林男還是堅稱沒有詐欺洪女。

新北地院審理時發現，林男有中度身心障礙證明，且有中度失智，醫院鑑定犯後他仍情緒易怒、多話、注意力無法集中，法官認為他因精神疾病無法辨認行為是否違法，依法諭知無罪；且林男事後繳回30包愛心餅乾，剩餘則以55包的販售金額賠償，因此判他無罪，且研判他應無再犯之虞，因此未宣告監護處分。

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