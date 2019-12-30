鐵道迷有福了！　持阿里山森鐵車票可換日本大井川線免費車票

▲阿里山森林鐵路。（圖／林鐵及文資管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路為鐵道迷送上新年禮物，自109年1月1日起，至同年6月30日止，臺灣旅客憑使用過的阿里山林業鐵路支線1日券或2日券並出示護照，可兌換日本大井川本線自由票，換算起來最低只要花費400元購買林鐵1日券便可免費兌換價值台幣約975元的大井川鐵道車票！

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▲井川線鐵路春景。（圖／林鐵及文資管理處提供）

日本靜岡縣大井川鐵道，鐵道沿大井川舖設引此取名，也是首處與臺灣阿里山林業鐵路締結的姊妹鐵道，自75年1月24日迄今，情誼已近34年，1935 年通車，最初是為了運送建造水壩及發電廠材料設備而建，而後轉用於運輸附近山區所產木材，並發展為民間經營的觀光鐵路。營運路線分為本線（金谷－千頭）及井川線（千頭－井川），全長65公里。該鐵道是日本唯一一條愛伯特式齒軌鐵道，並以湯瑪士小火車及SL 蒸汽列車為著名特色，每年吸引許多國際觀光旅客及鐵路迷前往拜訪搭乘。

▲ 井川線鐵路冬景。（圖／林鐵及文資管理處提供）

旅客搭乘大井川鐵道本線至千頭站後，可再轉乘井川線，沿大井川上游奧大井溪谷欣賞沿線深山絕景，欣賞特色獨具的「大井川藍」，體驗日本唯一現役行駛的齒軌式列車。此路線有高斜度90千分率的日本第一陡坡，也有日本最高的鐵道橋（關之澤橋樑）及日本唯一的湖上車站等萬中選一的景點。

▲林鐵對高岳站。（圖／林鐵及文資管理處提供）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修表示，大井川鐵道和阿里山林鐵締結34年以來雙邊長期保持友好互惠關係，遺產鐵路及窄軌鐵路之保存活化已成為重要議題。阿里山林鐵現有5 國 9 條姊妹鐵路，林鐵及文資處將持續推展各項合作交流計畫，借鏡國際經驗作為阿里山林鐵文化資產及觀光發展之參考，期待透過票券互惠方式，繞各國遊客有機會進行跨國姊妹鐵道之旅，也讓林鐵成為臺灣外交與觀光的閃亮名片。

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