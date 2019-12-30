「店家沒小碗」女客開罵　小女生仗義執言網友讚：父母教得好！

▲台南市東區1家小吃店發生1名女子疑向店家要碗分裝，卻嫌不符需求而引發糾紛。（圖／翻攝自台南諸事會社）

記者林悅／台南報導

台南市東區1家小吃店發生1名女子疑向店家要碗，卻嫌不符需求而斥責店家，1名小女生仗義執言，竟遭對方怒罵，此舉引起店內顧客公憤，該女子舌戰群雄不遑多讓，其言行被網友PO上網，網友讚賞該名仗義小女生父母教得好。

有網友在臉書台南諸事會社PO出一段1名女子在台南市東區1家小吃店罵人影片，網友：「店家的碗不符合她的需求為難服務員，短髮女生仗義出言，請她不要為難服務業，就被她罵哭了，其他客人都看不過去，請她不要這樣，她一個一個嗆不關你的事，害我喊到燒聲…，真的影響吃飯心情」。

影片中的女子，指責1名女生，其他客人出言請她不要這樣，該女子還怒嗆：「不關你的事！」、「不是她挑起的」，其他客人質問該女子言行影響其他客人用餐，但該女子毫無示弱，仍舊怒嗆眾人。

網友留言一面倒，紛紛指責該女子不是，網友說：「肯仗義執言的人不多了，旁邊的人應該起身來小女生旁邊，讓她不覺得勢單力薄才是」、「已經上爆料公社了，超丟臉」、「這女的是火雞嗎？」、「欺負店家是在囂張什麼？想紅是吧…」、「原來前幾分鐘鬧這麼大，難怪去吃飯的時候看到警察都來了」、「東區這湯包店，店員及店主服務超好的，也超客氣的…」…，網友們也讚賞該名仗義執言小女生，父母教的好。

台南市警一分局指出，轄區莊敬所警方據報派員前往查處，初步了解係當事人前往店家消費，想向店家要小碗來分裝，但店家沒有小碗可提供，引起當事人不滿店家服務不周，因而與其他客人起爭執，因與該女子爭執的其他客人已離場，店家與當事人也不提告，警方介入勸導平息糾紛。

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