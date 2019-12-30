瘋狂男友淪割喉魔！「爸媽沒教我處理感情」　恐怖情人虐殺3人後跳樓詭姿亡

圖、文／鏡週刊

將近16年前，瘋狂殺手洪國揚因為姚姓女友欲分手，遷怒女友姊姊，再加上房租糾紛，室友請他搬離住處，竟然在台中市東區租屋處痛下殺手，他先殺死無辜的黃泳憲、黃文璇，然後凌虐姊姊姚珊妘好幾個小時，讓她在極度恐懼、痛苦中離開人世，而女友裝死逃過一劫，最後，洪國揚自知罪孽深重，跳樓自殺，留下迷團般的情書，坦承情關難過，怨爸媽沒教他如何處理感情。

2004年1月5日清晨1點多，該社區某棟9樓，突然有人從陽台跳樓自殺，「碰」的一聲，當場殞命，詭異的是，他雙膝墜地，骨盆破裂，身體向前彎曲，形成跪拜的姿勢，像是在為剛剛殺害的人懺悔，他是洪國揚。

而洪國揚跳樓之前，姚女的父親與黃姓同學接到求救簡訊，黃同學先趕到9樓住處，洪國揚還出來開門，謊稱「XX她們去上班了」，然後關上大門，在洪應答的片刻，他隱約聽到屋裡傳來求救聲，心想：「糟糕！出事了」，衝下樓求援，碰上火速趕來探望女兒的姚爸爸，正當兩人商量如何救人的同時，突然聽到中庭傳來一聲巨響，洪國揚跳樓了。

當時任職台中市三分局刑事組的邱量虔（現任四分局南屯所副所長）說：「一進去9樓命案現場，只見地板、牆上鮮血噴得到處都是，有兩隻貓咪在屋裡跑來跑去，顯得十分躁動，似乎也被凶殺過程嚇到了」。

九樓現場三死一重傷，死者是21歲的姚珊妘、她的高職同學黃文璇（當年22歲），及其男友黃泳憲（當年20歲）；唯一的倖存者、凶手的姚姓女友（20歲）被砍成重傷，而且利刃封喉，喉嚨以及後頸部有很深的刀刺傷口，就算清醒，恐怕也很難開口，更何況當時她傷勢嚴重，正在與死神拔河。

警方很快查出，墜樓自殺的洪國揚當年23歲，與倖存的姚女係情侶，但兩人關係生變，洪國揚曾威脅女友：「若分手要殺光妳全家」，因此第一時間推測是情殺。

而且，警方找到洪男的遺書，裡面坦承行凶，自述「情關難過」、「我想要得一定要得到」，甚至還抱怨「父母沒教我處理感情的事」，讓還得活著背負他血海罪孽的父母看了，更加心碎。

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