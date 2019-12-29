女同學上課突掀裙！他見「裙底風光」瞬間破滅：女生都這樣穿？

記者王麗琴／綜合報導

微博最近瘋傳一段影片，一名男網友疑似在教室裡側拍一位身穿格紋連身洋裝的女孩，拍攝過程中這名女孩突然將裙子掀起，讓他暗自「開心」。不過當看到「裙底風光」後，他的「美好想像」也瞬間破滅。

從網上流傳的影片可見，當時應正值上課時間。一名女孩穿著格子連身洋裝坐在藍色座椅上，接著女孩突然掀起裙子。男網友表示，當時他正側拍坐在他身旁穿著格子洋裝的女孩，不料她不知什麼原因，突然把裙子掀起來。當下他被女孩這個舉動嚇壞，心想「這女孩也未免太大膽了吧？」

▲女孩突然要掀起裙子，男網友被她的舉動嚇壞。 （圖／翻攝自微博）

正當男網友繃緊神經時，沒想到掀起裙子後，竟露出一件紫色運動短褲，讓男網友原本期待的「美好景象」瞬間破滅。接著女孩從紫色褲的口袋裡掏出耳機，最後非常自然的將裙子拉好，前後不到5秒的時間，讓原PO事後苦笑地在網上問，「原來這就是女孩子裙底下的秘密？」「女生都是這樣穿的嗎？」

▲▼女孩拉起裙子，卻從短褲口袋裡拿出耳機。 （圖／翻攝自微博）

據了解，這段影片是在今年6月PO網，近日又在微博上引起網民討論、轉傳。不過，由於女孩看起來並不知道自己被偷拍，因此有不少網友砲轟這名側拍的男學生偷拍還放上網的行為。

