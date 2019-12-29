「林金結在當選邊緣！」　馬英九、侯友宜「大咖連日助陣」

▲ 馬英九替林金結助陣 。（圖／林金結辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第10選區立委候選人林金結近兩日分別與前總統馬英九、新北市市長侯友宜合體，接下來還有連勝文、朱立倫和張善政等大咖助陣，全力拉抬聲勢及選情。

馬英九昨（28日）和林金結至三峽佛光山金光明寺與三峽黃昏市場發送春聯以及車隊掃街，連續兩天來到土城三峽選區輔選，對這區域的重視不言可喻。林金結表示，選戰不到半個月，這區被國民黨內部評估為最有機會光復的區域，所以明顯感受到不論是韓國瑜以及國民黨中央等投注力量挹注。

▲馬英九陪同林金結發春聯 。（圖／林金結辦公室提供）

「漢子」侯友宜今（29日）則是和林金結來到土城延吉市場掃街拜票，縱使陰雨綿綿，但民眾、攤商熱情不減，紛紛前來要求合照與加油。面對全國關鍵選區之一，侯友宜被問及的選情時表示，「林金結是在地方經營深根許久的議員，熟悉地方、問政認真，這樣一個接地氣的立委候選人，我會給他滿滿的加油與支持，期待他能進中央與在地方的侯友宜聯手，並肩作戰，為新北市民謀福利。」

侯友宜說，這次競爭激烈，民進黨的對手吳琪銘相當有實力，兩人旗鼓相當，「林金結現在處在當選的危險邊緣。侯友宜特別呼籲，希望大家積極的搶救與幫忙，讓林金結能高票當選。」

▲侯友宜冒雨陪林金結掃街 。（圖／林金結辦公室提供）

林金結受訪時也表示，他會參選立委其實是侯友宜極力推薦，因為之前在市議會質詢時，發現許多地方的案子都需要中央政府或法令的配合，例如新北市統籌分配款長期不均、十五年國教需要教育部修改法令、青年住宅增建需要中央補助經費、中大型毛小孩上不了捷運與台鐵等。因此，若土城三峽能出一位在地的立委，與新北市政府的侯友宜聯手合作，當然更可以從地方的角度、從新北市的角度，為在地的市民爭取更多的權益與福利。

至於侯友宜昨日在立委候選人李彥秀的造勢大會上口誤「韓國瑜是3號」，他則表示自己平常都是記名字比較多，有時候趕場會不小心搞錯號次，之所以會喊到「3號」，是因為他經常講要投3票，因為3是「拉票」、「催票」、「投票」。