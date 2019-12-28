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衛星定位找拋錨車、拖救車10分鐘趕到！「拖救派遣系統」元旦上路

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▲▼國道拋錨車輛多會向高公局求助。（圖／高公局提供）

▲國道拋錨車輛駕駛多會向高公局求助。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

用路人駕車若在國道拋錨，多會向高公局通報拖救，過去以人工判斷拖車，光是通報、聯繫就要耗上不少時間，也難以掌握車輛派遣狀況，導致用路人更緊張。為加速拖救時效，高公局推出「拖救車科技化派遣系統」，預計明年元旦上線，屆時用路人可透過簡訊知道拖救業者位置、公司、車號，拖救業者約可在10分鐘內抵達。

高公局表示，國道原拖救車派遣作業執行方式，是依據拖救地點，採人工判斷通知該分區拖救車廠商派車，較無法掌握車輛派遣情況，以及拖救車之執行進度。

請繼續往下閱讀...

為了改善人工派遣缺點，高公局開發「拖救車科技化派遣系統」，並已辦理完成系統測試，以及各交控中心人員、特約拖救業者及拖救車司機等教育訓練，預計將於明年元旦起正式上線。

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

高公局副局長吳木富表示，使用該系統後，拖吊業者可收到手機定位，確切知道需拖救車輛位置，系統也會提醒業者須於現場拍照、填寫三聯單等，並提供最短路徑建議；用路人則可收到簡訊通知拖救業者車輛車號、公司、所在位置，該系統也設有滿意度調查，讓用路人提供使用後感受。

高公局表示，過去人工派遣拖救車輛到事故地點約需10到20分鐘，未來透過派遣系統預計可在10分鐘內完成。高公局統計，每年西部國道約有1.1萬件拖救案，國5則約4000件，其中1100件發生於雪山隧道內。

高公局表示，民眾可透過1968免付費電話或路邊緊急電話向交控中心求助，有了派遣系統後，交控中心就可直接派遣附近的拖救車前往協助，拖救車司機可開啟定位，不只不必人工找尋拖救車，也可省去拖救車找事故車輛的時間。

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

▲▼「拖救派遣系統」明年元旦上線。（圖／高公局提供）

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