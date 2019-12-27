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看準自貿試驗區潛力　今年52間台資企業轉戰雲南

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▲▼雲南。（圖／與會者提供）

▲雲南省台辦介紹當地台資企業招商引資情況。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

雲南省台辦25日召開專題研討會，介紹當地台資企業招商引資及發展情況。省台辦副主任崔冰成指出，雲南今年共新批准台灣企業52家，到位資金9350萬美元，同比增長737%，滇台貿易額達到6.35億美元。

國台辦去年2月公布惠台31條後，大陸許多省市紛紛加碼，雲南省則是在今年5月推出「75條措施」，涵蓋經貿合作、文化交流以及方便台胞學習、就業、創業、生活等領域。之後，中國（雲南）自由貿易試驗區在8月份掛牌成立，為台商到雲南投資發展創造誘因，方便台企拓展南亞東南亞市場。

崔冰成指出，雲南自貿區三個片區的建設發展都步入了「快車道」，以昆明片區為例，註冊企業超2000戶，註冊資本達185.4億元人民幣、8105.11萬美元；德宏片區以進出口跨境電商產業發展為主，瑞麗姐告邊境貿易區成為中國電商對緬客服、物流、信息、結算的中轉站，每天由當地發往緬甸的快遞包裹約6000件。

崔冰成表示，雲南打造「綠色能源」、「綠色食品」、「健康生活目的地」三張牌，積極參與自貿區建設，歡迎台商台胞共享紅利。雲南今年共新批准台灣企業52家，到位資金9350萬美元，同比增長737%，滇台貿易額達到6.35億美元。截至目前，雲南累計批准台企905家。

昆明台商協會常務副會長陳政勝在當地從事進出口貿易，四年前從廣東轉戰雲南就是看準當地面向東南亞的發展優勢。他表示，非常看好雲南的發展及自貿區建設，自己的公司將借助中國（雲南）自由貿易試驗區這個平台，拓展南亞東南亞市場。

另一名參與活動的台商蘇允愷則表示，跨境電商、大健康服務、數字經濟等產業，這些雲南自貿區規劃重點發展的項目是青年台商特別關注的領域，希望能在此有所作為。

▲▼雲南。（圖／與會者提供）

▲雲南省台辦副主任崔冰成。（圖／與會者提供）

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