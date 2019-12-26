車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

▲郵遞車起火燒毀，駕駛拯救全車包裹。（圖／翻攝自自Facebook／Osawatomie Volunteer Fire Department）



記者王致凱／綜合報導

今年耶誕節前夕，美國郵政服務署一輛郵遞車在堪薩斯州配送包裹時引擎突然起火，駕駛第一時間不顧危險，英勇地將車廂內的包裹全部搬到安全地點，成功「拯救了耶誕節」，自己也毫髮無傷。消息曝光後，網友紛紛對該名送貨員表示感謝，呼籲「耶誕老人」應該幫他加薪了。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，堪薩斯州奧薩沃托米市（Osawatomie）消防局長洛夫（Brian Love）表示，事發在12月21日，耶誕節假期前夕，貨車駕駛當時正忙著運送大批耶誕包裹，突然聞到車上出現燒焦味。

洛夫說，駕駛立刻將貨車靠邊，檢查確認是車頭引擎起火，且火勢已經一發不可收拾。駕駛當機立斷，先打開車廂門，將所有耶誕包裹都搬到距離車尾數英尺距離的地方安放，以免這些人的耶誕禮物泡湯。

消防隊員趕來時，貨車車頭部分已經完全焚毀，所幸駕駛本人並未受傷，車上包裹也都安然無恙。奧薩沃托米市義勇消防隊在臉書上PO出照片，讚許該名不願具名的駕駛「拯救了耶誕節」；奧薩沃托米義消說，「你們的包裹可能會遲到，但好消息是，這位郵差救了耶誕節。」

消息傳開後，其他網友紛紛留言說，「還好他沒受傷，太偉大了」、「感謝所有辛苦的送貨員」、「他居然自己把所有包裹都搬下來，太猛了」。另外也有人提到，「他實在沒必要為了陌生人包裹冒險，應該幫他加薪的」、「年度傑出員工就是他了」。

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