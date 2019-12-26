　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼郵遞車起火，駕駛先救全車包裹。（圖／翻攝自自Facebook／Osawatomie Volunteer Fire Department）

▲郵遞車起火燒毀，駕駛拯救全車包裹。（圖／翻攝自自Facebook／Osawatomie Volunteer Fire Department）

記者王致凱／綜合報導

今年耶誕節前夕，美國郵政服務署一輛郵遞車在堪薩斯州配送包裹時引擎突然起火，駕駛第一時間不顧危險，英勇地將車廂內的包裹全部搬到安全地點，成功「拯救了耶誕節」，自己也毫髮無傷。消息曝光後，網友紛紛對該名送貨員表示感謝，呼籲「耶誕老人」應該幫他加薪了。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，堪薩斯州奧薩沃托米市（Osawatomie）消防局長洛夫（Brian Love）表示，事發在12月21日，耶誕節假期前夕，貨車駕駛當時正忙著運送大批耶誕包裹，突然聞到車上出現燒焦味。

洛夫說，駕駛立刻將貨車靠邊，檢查確認是車頭引擎起火，且火勢已經一發不可收拾。駕駛當機立斷，先打開車廂門，將所有耶誕包裹都搬到距離車尾數英尺距離的地方安放，以免這些人的耶誕禮物泡湯。

消防隊員趕來時，貨車車頭部分已經完全焚毀，所幸駕駛本人並未受傷，車上包裹也都安然無恙。奧薩沃托米市義勇消防隊在臉書上PO出照片，讚許該名不願具名的駕駛「拯救了耶誕節」；奧薩沃托米義消說，「你們的包裹可能會遲到，但好消息是，這位郵差救了耶誕節。」

消息傳開後，其他網友紛紛留言說，「還好他沒受傷，太偉大了」、「感謝所有辛苦的送貨員」、「他居然自己把所有包裹都搬下來，太猛了」。另外也有人提到，「他實在沒必要為了陌生人包裹冒險，應該幫他加薪的」、「年度傑出員工就是他了」。

►「IG討論爆款」～超殺交換禮物來了！

ET快訊
不忍同學父失智女兒腦麻！「神祕大戶」教他存股　直衝2億身價
新北男翹掉「教召」！2天後被抓回　超慘下場曝光
獨／韓國瑜：就是「解放軍」危害台灣安全　莫非要我講文言文？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

二手時鐘裡藏18年前德國貨幣　沒人認領買主爽拿85萬

今年兩度遭破壞　倫敦馬克思墓加裝監視器

「禁丟雪球」被封美國最爛小鎮！威州沃索可望解除57年禁令

文在寅話沒說完「日本逼記者離場」　南韓：有失外交禮儀

印尼巴士墜150m山溝！死亡數達35人　搜救隊：恐有遺體被沖走

18歲少女隆胸昏迷　躺手術台5小時沒人救...醫生淡定回：沒事她還年輕

CNN公布5位推動亞洲改革年輕領袖　台灣的她披彩虹旗捍衛LGBT

杜拜日食畫面「整顆太陽剩火圈」　食甚畫面超震撼…網友截圖紀念！

狂點33萬韓元炸雞！選「貨到付款」外送到受害者家　霸凌新手法引公憤

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

車子起火燒爆…敬業郵差「先救耶誕包裹」　網暴動：快幫他加薪

二手時鐘裡藏18年前德國貨幣　沒人認領買主爽拿85萬

今年兩度遭破壞　倫敦馬克思墓加裝監視器

「禁丟雪球」被封美國最爛小鎮！威州沃索可望解除57年禁令

文在寅話沒說完「日本逼記者離場」　南韓：有失外交禮儀

印尼巴士墜150m山溝！死亡數達35人　搜救隊：恐有遺體被沖走

18歲少女隆胸昏迷　躺手術台5小時沒人救...醫生淡定回：沒事她還年輕

CNN公布5位推動亞洲改革年輕領袖　台灣的她披彩虹旗捍衛LGBT

杜拜日食畫面「整顆太陽剩火圈」　食甚畫面超震撼…網友截圖紀念！

狂點33萬韓元炸雞！選「貨到付款」外送到受害者家　霸凌新手法引公憤

HBL／高苑能仁戰況緊湊　田本玉過度換氣送醫

嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

膝關節／台灣年度票房跌4.7%　越蓋越多電影院如何因應串流平台？

哈維溫斯坦性騷擾2年　伊娃葛林爆氣：受夠沙文主義男！

SBL／鐵了心磨練本土　九太宣布上半季「單洋將」應戰

灑鹽哥自創「24K黃金牛排」霸氣外露...要價台幣3萬元！

HBL／南山、高苑、3連勝獨走　27日開始發放8強門票

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

女遭5男性侵燒死　村民：她自己點火

8公分大蟑螂難產　主人急送醫手術

6歲姊妹偷刷卡買聖誕禮物！媽見帳單腦充血崩潰

吃報廢麵包4年省8萬　高中師減薪3月

搭Uber睡著司機偷繞路　車資要2萬

峇里島違規空拍　陸節目7人遣返

普丁敵人遭擄走　帶到北極服兵役

電子煙致肺病　元兇為維生素E醋酸酯

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

老醫房內搜出「秘密手術日記」　性侵全紀錄30年吃349童

幫筆電充電！接上插座卻「卡住」　要了她一隻手臂

令和失效　日本新生兒跌破90萬

更多熱門

相關新聞

路透：京東物流部門明年要海外IPO

路透：京東物流部門明年要海外IPO

據路透社報導，中國電商務京東（JD.com）的物流部門已與銀行就可能進行的海外首次公開募股（IPO）籌資80億至100億美元（約新台幣2416億至3020億元）進行了初步討論。京東是僅次於阿里巴巴的第二大中國電商，據傳可能在2020年下半年舉行。

拚加班年收120萬　他工作12hrs猝死

拚加班年收120萬　他工作12hrs猝死

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭

郵差送信順手拿走廢棄電瓶吃官司

郵差送信順手拿走廢棄電瓶吃官司

Google搜尋讓你直接查物流狀態

Google搜尋讓你直接查物流狀態

關鍵字：

物流郵差

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面