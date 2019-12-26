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屁孩越界「三蘆」！囂張怒討公道　6煞砍人致重傷

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涂男等人平時在三蘆地區橫行霸道，今日凌晨又到板橋砍人。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市21歲侯姓男子日前因網路簽賭而欠下20萬元賭債，27歲涂姓債主曾多次要求還錢，侯男卻避不見面，侯男今凌晨與2名朋友在酒吧喝酒被涂男發現，涂男則找來5名友人拿開山刀和電擊槍闖進店內朝侯男猛砍，所幸侯男送醫後無生命危險，6名惡煞囂張行徑也讓人咋舌。

據了解，涂、侯等人都來自三重地區，年齡約20歲上下，年齡最小的才剛成年，平時行徑囂張猖狂，而侯男因網路簽賭欠下近20萬元債務，涂男曾多次要求侯男還款，侯男卻始終置之不理，雙方嫌隙越來越深。

涂男今凌晨又發現侯與2名友人在板橋酒吧飲酒作樂，一時氣憤致電嗆聲，侯男也不甘示弱回應，表明自己位置，嗆涂男「來找我」，涂男則找來5名惡煞前往討債。

屁孩囂張橫行三蘆　6惡煞越界砍人致重傷

涂男等人帶著開山刀和電擊槍闖進店內，一看見侯男就猛烈追砍，造成侯男雙臂遭砍傷，其2名友人也遭波及，所幸送醫後無生命危險，惡煞行兇後一哄而散，店家見狀連忙報警。

警方以車追人鎖定涂男身分，涂男等人則在2小時內遭策動而主動投案，對於犯行坦承不諱，訊後被依殺人未遂和傷害罪嫌移送法辦。

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