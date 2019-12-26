憂衝動離婚！中國人大設下30天冷靜期...陸網友吐槽：結婚才需要吧

▲陸網友大喊應該設立「結婚冷靜期」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

中國全國人大常委會24日分組審議民法典草案時，有人建議調整「離婚冷靜期」，明確因家暴、與他人同居等情形離婚不需要30天的冷靜期。消息一出，引發陸網友熱議，有的人認為既然提出離婚，就代表考慮了很久，相比之下，更應該設一條「結婚冷靜期」。

綜合陸媒報導，民法典婚姻家庭編草案第1077條規定了「離婚冷靜期」，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30天內，任何一方不願意離婚的，可以撤回離婚登記申請；冷靜期屆滿後30日內，雙方應親自到登記機關申請發給離婚證；未申請的則視為撤回離婚登記申請。

全國人大常委會委員李鉞鋒指出，從立法的本意來看，是避免婚姻當事人輕率離婚、衝動離婚，以維護家庭穩定。不過在實踐中並不是所有的登記離婚都是衝動離婚，因此李鉞鋒認為應設立離婚冷靜期甄別機制，對於存在如重婚、家暴、遺棄、惡習等情形的，則沒有必要設置冷靜期。

消息一出，有的網友表示「只要是離婚就沒必要設冷靜期。倒是結婚之前得把對方的情況摸摸清楚，好好冷靜一下」、「設立結婚冷靜期吧」、「用冷靜麼，提出離婚不是已經忍了很久了」、「不支持，不合適就離，別湊活」、「結婚自由為啥離婚不能自由」、「有人衝動結婚，卻很少有人衝動離婚」、「家暴的趕緊離，不然多挨幾頓打」。

▲中國全國人大常委會設立「離婚冷靜期」，許多陸網友吐槽。（圖／取自Pixabay）



►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！