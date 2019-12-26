單親高中妹用「媽媽的愛」烤蛋糕！「父親節主題」她噴淚…奪下金手獎

▲羅東高商張宇彤與母親相依為命，比賽題目竟是「父親節蛋糕」，她將媽媽的愛呈現在作品上獲烘焙金手獎。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

國立羅東高商參加108年度商業類科全國技藝競賽，從全國193所學校共993位競賽選手中，榮獲5金手5優勝，成績刷新校史紀錄，校方更以「十全十美」形容這次的比賽。羅東高商校長陳銓表示，全國技藝競賽是一所學校落實實作技能課程的展現，透過競賽，達到校際間可以相互切磋觀摩，藉此提升技術水準。其中有位獲得金手獎的同學表示，她在比賽過程中意外碰到一道難題，讓人不禁紅了眼眶。

就讀實用技能班的張宇彤在競賽中獲「烘焙」金手獎，因為喜歡烹飪，國中開始練習烘焙，透過參加技藝競賽考上羅東高商餐飲科。這場比賽的題目為「父親節蛋糕」，但單親家庭出身的她，從小生活便沒有爸爸的陪伴，也沒有過父親節的經驗，不太知道要怎麼表達對爸爸的愛，因此回想當時抽到題目的心情，彷彿是掀開她的傷口，讓她的淚水數度在眼眶打轉。

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張宇彤當下不知所措，只想到「媽媽給她的愛、勇氣」，便將這份情感表達在蛋糕的裝飾上，再加上平常練習的技能，以翹鬍、領結等造型，製作出屬於自己的父親節蛋糕。張宇彤交出作品後，曾表示自己還沒有表現到最好，直到確定公布成績後才鬆一口氣，她也說榮獲「金手獎」會更加努力，以及朝自己的夢想邁進。

▲國立羅東高商參加108年度商業類科全國技藝競賽，一共榮獲5金手5優勝的獎項。（圖／記者游芳男翻攝）



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