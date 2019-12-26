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英女王耶誕演說「2019是坎坷一年」　喜迎曾孫、讚年輕人為氣候發聲

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▲▼英國女王伊麗莎白二世耶誕節談話（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

▲女王發表耶誕節談話（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

記者錢玉紘／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世在25日如往例發表了耶誕節談話，她談到2019是「充滿坎坷」的一年，但只要願意跨出一步，就能改變，她也提到自己喜迎第8個曾孫，並向站上街頭、為環保發聲的年輕鬥士們致意。

女王的演說以「一小步」為主軸，貫穿全文，她在開頭提到，今年是歷史性的「阿波羅11號」登月任務50年，並引用了太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的名言，「如他所說，個人的一小步，卻是全人類的一大步，當然是指所有的男性（mankind）與女性（womankind）」。

女王也提到，今年同時是開啟二戰時期諾曼第戰役「D-Day」的75周年，她回憶起當時父親臉上充滿擔憂的神情。在這75年間，秉持著化解紛爭的精神，曾經的敵人與盟友放下過去的歧見，友善地團結在一起，但這種團結並非一夕間發生，而是靠著彼此一步一步耐心溝通與對話，重新建立起信任、創造和平，一同擁抱民主與自由。

而到了現在，年輕人要面對的挑戰已經與過去不同，「但看見年輕一輩為了保護我們的環境與氣候團結在一起，我依然相當有感觸，而那些盡忠職守，保護家園以及人民的緊急救難隊與軍人們，也啟發了我與我的家人」。

女王提到，她與菲利浦親王非常高興在今年迎來了第8個曾孫，也就是哈利王子與梅根的兒子亞契（Archie）。

2019年的英國持續為了脫歐協議紛爭不斷，甚至更換了首相，舉辦了大選，而女王的次子安德魯王子（Prince Andrew）則捲入了富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞中，女王表示，過去一年有許多坎坷的地方，「但只要一小步，就可以讓世界不同，我們必須要記得，當人們放下過去的差異，友好地團結在一起，就能完成許多正面成就，在準備迎接下個十年的現在，我們必須記得，每一小步都能夠帶來影響深遠的改變」。

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