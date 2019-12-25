超酷！　職訓師生銲接做迷彩坦克車

▲雲嘉南分署長劉邦棟（前左3）及職訓師劉文賢（前左4），肯定銲接學員打造一台迷彩坦克車表現。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

超酷！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班等26名師生，連手打造一台迷彩坦克車，擺在大樓入口迎賓處已成為職訓活廣告，洽公民眾直呼太酷了。

這是特銲班電玩迷張志惟、董承翰及邱銓富發想的創意點子，邱銓富說，3人因為平常愛玩坦克線上遊戲，因此想說「那就來銲接一台真實的坦克車」，全班贊同後即開始動工，班長吳進佳說，一開始先做小台的原型，測試可行後再做大台的展現霸氣，全部的材料都是用回收場的廢鐵、廢管、止水閥及廢棄指示牌等廢材來製作。

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特銲班職訓師劉文賢說，製作過程從冷作、裁切、銲接、研磨、噴漆，全班通力合作耗時三週完成，用到電銲、CO2、氬銲等各種銲接技術，成品不僅砲塔可以360度旋轉，砲管也可以上下移動，非常酷炫，最後由汽車塗裝職訓師林裕強指導學員在車身彩繪軍事專有的迷彩風，也讓整台坦克車更顯帥氣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，以往特銲班曾打造2公尺高的銲將鋼鐵人、駿馬、摩天輪、海綿寶寶、巴黎鐵塔等，這次加入新作迷彩坦克車，放在分署戶外區相當吸睛，已成為很棒的藝術裝置，更是職訓技術及成果最好的展現。

雲嘉南分署長劉邦棟說，銲接技術在汽車、鍋爐、鋼骨結構、高科技及橋樑等應用很廣，各地區對銲接的需求量也很大，平均日薪約為1500元，工作1至2年後日薪可達2千至3千元以上，鼓勵有興趣民眾可參加職訓，投入銲接領域。