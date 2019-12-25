獨／派出所徘徊10分鐘　「你要幹嘛！」警後退3步險掏槍...結局神逆轉

▲鐵道小邱（右2）跑遍全台派出所為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台南市一名21歲邱姓男大生因對警察行業相當崇拜，三年來走遍全台各派出所，就是希望能親自為警察同仁加油打氣，警界間有不少同仁都曾耳聞這位神秘人物。15日晚上，邱姓男大生來到苓雅區成功路派出所，沒想到竟遇到曾經一起合照過的員警，讓其他同仁都對這名男大生相當好奇。

綽號「鐵道小邱」邱柏諺是一名熱血的大學生，背包裡總是放著自製明信片和警察的合照紀念冊，15日晚間小邱來到成功路派出所，沒想到值班員警恰好是舊識，兩人在值班台的互動引起記者和員警的好奇。

▲鐵道小邱和記者分享四年來所拍攝的照片。（圖／記者吳奕靖攝）

邱柏諺表示，雖然只是一位大學生，但想當關心、力挺警察的民眾，因國中時參加太陽花學運，發現警察這個職業非常辛苦，常常卡在長官跟民眾之間，一方面不能牴觸長官的指令，另一方面又要回覆民眾的訴求，因此才想身體力行，到各派出所位員警加油打氣。

到了派出所，邱柏諺除了和警察聊天，也和他們拍照、要簽名，三年來已經印出兩大本相冊，有些曾合照過的小員警已經升官，也有些人還有幸再相逢，邱柏諺翻著相冊像是如數家珍。

▲▼鐵道小邱自製相冊「警僅因為你」，裡頭全是和警察的合照。（圖／記者吳奕靖攝）

談到這段警察關懷之旅，有沒有難忘的事情？邱柏諺笑說：「第一年跑的時候還蠻害怕的，我在派出所前徘徊10分鐘，覺得警察好恐怖、好兇的感覺，而且也想說警察好忙，他們如果拒絕怎麼辦？他們會不會把我轟出來？第1年去派出所，不知道要先自我介紹，我把背包放下來說『等我一下』，結果警察後退三步好像要拔槍，我很害怕，他也很害怕！」

▲鐵道小邱（右2）跑遍全台派出所為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

邱柏諺表示：「其實一開始進去，警察都會有點防備心，畢竟比較少民眾會做這樣的舉動，但看到那本相片書後，才會開始去跟我互動」。回憶這四年來的熱血舉動，邱柏諺表示：「樂在其中！不後悔，希望能讓更多警察知道，社會上有很多默默關心他們的民眾。」

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