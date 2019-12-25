　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／派出所徘徊10分鐘　「你要幹嘛！」警後退3步險掏槍...結局神逆轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鐵道小邱為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐵道小邱（右2）跑遍全台派出所為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台南市一名21歲邱姓男大生因對警察行業相當崇拜，三年來走遍全台各派出所，就是希望能親自為警察同仁加油打氣，警界間有不少同仁都曾耳聞這位神秘人物。15日晚上，邱姓男大生來到苓雅區成功路派出所，沒想到竟遇到曾經一起合照過的員警，讓其他同仁都對這名男大生相當好奇。

綽號「鐵道小邱」邱柏諺是一名熱血的大學生，背包裡總是放著自製明信片和警察的合照紀念冊，15日晚間小邱來到成功路派出所，沒想到值班員警恰好是舊識，兩人在值班台的互動引起記者和員警的好奇。

▲鐵道小邱為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐵道小邱和記者分享四年來所拍攝的照片。（圖／記者吳奕靖攝）

邱柏諺表示，雖然只是一位大學生，但想當關心、力挺警察的民眾，因國中時參加太陽花學運，發現警察這個職業非常辛苦，常常卡在長官跟民眾之間，一方面不能牴觸長官的指令，另一方面又要回覆民眾的訴求，因此才想身體力行，到各派出所位員警加油打氣。

到了派出所，邱柏諺除了和警察聊天，也和他們拍照、要簽名，三年來已經印出兩大本相冊，有些曾合照過的小員警已經升官，也有些人還有幸再相逢，邱柏諺翻著相冊像是如數家珍。

▲鐵道小邱為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼鐵道小邱自製相冊「警僅因為你」，裡頭全是和警察的合照。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐵道小邱為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

談到這段警察關懷之旅，有沒有難忘的事情？邱柏諺笑說：「第一年跑的時候還蠻害怕的，我在派出所前徘徊10分鐘，覺得警察好恐怖、好兇的感覺，而且也想說警察好忙，他們如果拒絕怎麼辦？他們會不會把我轟出來？第1年去派出所，不知道要先自我介紹，我把背包放下來說『等我一下』，結果警察後退三步好像要拔槍，我很害怕，他也很害怕！」

▲鐵道小邱為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鐵道小邱（右2）跑遍全台派出所為警察加油打氣。（圖／記者吳奕靖攝）

邱柏諺表示：「其實一開始進去，警察都會有點防備心，畢竟比較少民眾會做這樣的舉動，但看到那本相片書後，才會開始去跟我互動」。回憶這四年來的熱血舉動，邱柏諺表示：「樂在其中！不後悔，希望能讓更多警察知道，社會上有很多默默關心他們的民眾。」

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

拒絕支持韓國瑜！　北港朝天宮董事長蔡咏鍀：選舉就是投自己喜歡的人

《反滲透法》蔡英文拚年底過關　王金平：不符合民主體制和憲政程序

天黑前躲神桌　廟門一關！他爬出來偷高雄百年大廟神明金牌

ET快訊
獨／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」
獨／派出所徘徊10分鐘　警「你要幹嘛」退3步險掏槍...結局
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高北上桃園段5車連環撞　大貨車「車頭全毀」駕駛送醫不治

靈堂占道路害騎士「撞棚架」死亡！　殯葬業者和搭棚工遭判刑

5煞平安夜續攤被回「打烊」　秒抄5啤酒瓶狂砸頭...無辜少爺慘遭打趴

快訊／拆解宜蘭擱淺「大陸幽靈船」　「呼吸管斷裂」潛水員失蹤

受不了哭鬧...新手爸抓狂「打+咬屁股」！搖晃5月嬰害顱內出血　檢重傷害起訴

遭爆「棄養公公+劈腿兄弟」！《炮仔聲》惡女蔡韻如怒告誹謗　結果出爐大勝

獨／除心臟「其他器官都破碎」　高雄1歲受虐女嬰失明！新舊傷都有

獨／派出所徘徊10分鐘　「你要幹嘛！」警後退3步險掏槍...結局神逆轉

人夫遭家暴聲請保護令　悍妻雇鎖匠開鎖闖入挨告

大選賭盤開蔡英文「讓240萬票」　組頭竟是娃娃機台主辨：純娛樂

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

中山高北上桃園段5車連環撞　大貨車「車頭全毀」駕駛送醫不治

靈堂占道路害騎士「撞棚架」死亡！　殯葬業者和搭棚工遭判刑

5煞平安夜續攤被回「打烊」　秒抄5啤酒瓶狂砸頭...無辜少爺慘遭打趴

快訊／拆解宜蘭擱淺「大陸幽靈船」　「呼吸管斷裂」潛水員失蹤

受不了哭鬧...新手爸抓狂「打+咬屁股」！搖晃5月嬰害顱內出血　檢重傷害起訴

遭爆「棄養公公+劈腿兄弟」！《炮仔聲》惡女蔡韻如怒告誹謗　結果出爐大勝

獨／除心臟「其他器官都破碎」　高雄1歲受虐女嬰失明！新舊傷都有

獨／派出所徘徊10分鐘　「你要幹嘛！」警後退3步險掏槍...結局神逆轉

人夫遭家暴聲請保護令　悍妻雇鎖匠開鎖闖入挨告

大選賭盤開蔡英文「讓240萬票」　組頭竟是娃娃機台主辨：純娛樂

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

基本生活費17.5萬元！有2大學子女的四口之家　可扣抵稅額增1.6萬

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

三上悠亞素顏真實狀態現形！「眉毛稀疏+嘴唇無血色」模樣曝光

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

中山高北上桃園段5車連環撞　大貨車「車頭全毀」駕駛送醫不治

獨家／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」

上館長直播談政績　蕭美琴：我從國際做到基層！網路有大量資料

國台辦批「反滲透法」搞綠色恐怖　陸委會：伸黑手還做賊喊抓賊

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

社會熱門新聞

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

喜劇演員酒駕自撞！BMW副駕擺半支威士忌　落跑躲公園

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

百億科技富豪「日本偷情泡湯」　鹹濕對話流出

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

快訊／國道6車連環撞　1命危搶救中

科技富豪才跟小三日本爽5天　正宮開心接機超悲催

高雄受虐女嬰除心臟「其他器官都破碎」　確定失明！

你叫的小姐不是小姐　警破超man應召站

台南「極限獵殺」畫面曝！1彈穿心奪命

嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下

爛路害工程師摔癱！確定國賠967萬

更多熱門

相關新聞

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

2020大選進入白熱化，藍綠戰況越趨激烈，先前曾傳出國民黨總統候選人韓國瑜當面拜會北港朝天宮董事長蔡咏鍀，希望蔡董能出席造勢，不過被蔡咏鍀當面拒絕。對此，蔡咏鍀25日受訪時表示，「選舉有個人立場，有的選交情，有的選有人情包袱」，不過對於是否接受韓國瑜的請託，蔡咏鍀則是不講明，僅表示：「過去，你看我的行程就知道了」。

反滲透法年底拚過關　王金平：不符民主體制

反滲透法年底拚過關　王金平：不符民主體制

毒蟲爬神桌竊2金牌　變賣換現吃毒

毒蟲爬神桌竊2金牌　變賣換現吃毒

酒醉男咆哮嗆警　辣椒水一噴GG了

酒醉男咆哮嗆警　辣椒水一噴GG了

酒駕男拍窗攔車…女駕駛嚇到全身發抖

酒駕男拍窗攔車…女駕駛嚇到全身發抖

關鍵字：

高雄市警察局成功路派出所鐵道小邱

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面